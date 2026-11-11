Dolar 50,2283 +0,02%
Euro 55,9644 -0,24%
Bist 11.817,44 +1,33%
Altın Gram 6.551,55 +0,66%
EUR/USD 1,1138 -0,26%
Brent Petrol 92,66 +1,28%
--°

Sergen Yalçın'la yeni dönem İzmir'de başlıyor: Belçika sınavı

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın saat 20.00'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak; Sergen Yalçın ilk sınavını verecek.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:52

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sergen Yalçın'la yeni dönem İzmir'de başlıyor: Belçika sınavı

maç öncesi durum:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında yarın saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak. Grupta milliler, 4 mağlubiyetle son sırada yer alırken, Belçika 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda TSİ 22.45'te Fransa ile oynayacak.

sergen yalçın ile ilk sınav:

Takımda Vincenco Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın, milli takım yönetimindeki ilk sınavını Belçika karşısında verecek. Yeni döneme galibiyetle başlamak isteyen milliler, taraftar desteğini ve İzmir avantajını kullanmayı hedefliyor.

karşılaşma öncesi performans ve tarihçe:

Türkiye ile Belçika arasındaki bu randevu, iki takım arasındaki 13. maç olacak. Ay-yıldızlılar daha önce Belçika ile 12 kez karşılaştı; bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Türkiye 17 gol kaydederken, Belçika 21 golle yanıt verdi. İki ekip arasındaki son müsabakayı Belçika, 2 Ekim 2026'da Maurice Dufrasne Stadyumu'nda 3-0 kazandı.

Milliler son dönemde aradığı istikrarı yakalayamadı; oynanan son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alınırken, 6 mağlubiyet görüldü. Bu süreçte alınan sonuçlar şunlar: Avustralya 2-0, Paraguay 1-0, Fransa 1-0, İtalya 4-1 ve 3-1, Belçika 3-0; tek galibiyet ABD karşısında 3-2 ile elde edildi.

stadyum geçmişi ve hakem ataması:

Gürsel Aksel Stadyumu'nda milliler daha önce iki kez sahaya çıktı ve her iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Türkiye, bu stadyumda UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak; yardımcıları Stephane De Almeida ve Jonas Erni, dördüncü hakem ise Mirel Turkes. VAR ekibinde Lukas Fahndrich VAR, Luca Cibelli AVAR görevini üstlenecek.

kadro, davet edilen isimler ve eksikler:

Teknik Direktör Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısıyla 26 kişilik aday kadroyu açıkladı. İlk kadro seçiminde uzun süredir milli takımda yer almayan Enes Ünal ve kaleci Berke Özer çağrıldı; ayrıca kaleci Serhat Öztaşdelen ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Öte yandan sarı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı Belçika maçında forma giyemeyecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik
Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Belçika cephesinde Hollandalı teknik direktör Mark van Bommel görev yapıyor ve aday kadroda Fenerbahçe'den Romelu Lukaku ile Beşiktaş'tan Leandro Trossard gibi tanıdık isimler yer alıyor. Türkiye'nin hedefi, yeni teknik direktör yönetiminde güçlü bir başlangıç yaparak turnuva boyunca moral ve puan kazanmak olacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TAKİ 5. MAÇINDA YARIN İZMİR&#039;DE BELÇİKA İLE...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ 5. MAÇINDA YARIN İZMİR'DE BELÇİKA İLE KARŞILAŞACAK. (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuzla'da dayanışma kortta buluştu: LÖSEV yararına tenis turnuvası sona erdi
images

Milliler İzmir'de Belçika maçına hazırlanıyor
images

Erzincan bölge finalinde elendi, İzmir biletini Erzurum aldı
images

Tarihe geçen sezon: Texaco Team AMS üçüncü kez takım şampiyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece açıklarında arıza: PERFECT kuru yük gemisi Ambarlı Demir Sahası'na çekildi

Elazığ'da 20 bin fidanla gelecek için ağaçlandırma seferberliği

Çarşamba'da kirazlık çay yeşerdi: 200 fidan toprağa verildi

İklim krizi sağlık sınavı: enfeksiyonlardan göçe ve gıda güvenliğine genişleyen tehdit

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi