Sergen Yalçın'la yeni dönem İzmir'de başlıyor: Belçika sınavı

maç öncesi durum:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında yarın saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika ile karşılaşacak. Grupta milliler, 4 mağlubiyetle son sırada yer alırken, Belçika 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda TSİ 22.45'te Fransa ile oynayacak.

sergen yalçın ile ilk sınav:

Takımda Vincenco Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın, milli takım yönetimindeki ilk sınavını Belçika karşısında verecek. Yeni döneme galibiyetle başlamak isteyen milliler, taraftar desteğini ve İzmir avantajını kullanmayı hedefliyor.

karşılaşma öncesi performans ve tarihçe:

Türkiye ile Belçika arasındaki bu randevu, iki takım arasındaki 13. maç olacak. Ay-yıldızlılar daha önce Belçika ile 12 kez karşılaştı; bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Türkiye 17 gol kaydederken, Belçika 21 golle yanıt verdi. İki ekip arasındaki son müsabakayı Belçika, 2 Ekim 2026'da Maurice Dufrasne Stadyumu'nda 3-0 kazandı.

Milliler son dönemde aradığı istikrarı yakalayamadı; oynanan son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alınırken, 6 mağlubiyet görüldü. Bu süreçte alınan sonuçlar şunlar: Avustralya 2-0, Paraguay 1-0, Fransa 1-0, İtalya 4-1 ve 3-1, Belçika 3-0; tek galibiyet ABD karşısında 3-2 ile elde edildi.

stadyum geçmişi ve hakem ataması:

Gürsel Aksel Stadyumu'nda milliler daha önce iki kez sahaya çıktı ve her iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Türkiye, bu stadyumda UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak; yardımcıları Stephane De Almeida ve Jonas Erni, dördüncü hakem ise Mirel Turkes. VAR ekibinde Lukas Fahndrich VAR, Luca Cibelli AVAR görevini üstlenecek.

kadro, davet edilen isimler ve eksikler:

Teknik Direktör Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısıyla 26 kişilik aday kadroyu açıkladı. İlk kadro seçiminde uzun süredir milli takımda yer almayan Enes Ünal ve kaleci Berke Özer çağrıldı; ayrıca kaleci Serhat Öztaşdelen ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Öte yandan sarı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı Belçika maçında forma giyemeyecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Belçika cephesinde Hollandalı teknik direktör Mark van Bommel görev yapıyor ve aday kadroda Fenerbahçe'den Romelu Lukaku ile Beşiktaş'tan Leandro Trossard gibi tanıdık isimler yer alıyor. Türkiye'nin hedefi, yeni teknik direktör yönetiminde güçlü bir başlangıç yaparak turnuva boyunca moral ve puan kazanmak olacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ 5. MAÇINDA YARIN İZMİR'DE BELÇİKA İLE KARŞILAŞACAK. (ARŞİV)