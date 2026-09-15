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Orman çadırında geçen emek Hacettepe Tıp Fakültesi'ne kapı araladı

Antalya Akseki'de orman işçisi ailenin oğlu, naylon çadırda ders çalışıp YKS sayısalda Türkiye 636'ncısı olarak Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce programını kazandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:20

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Orman çadırında geçen emek Hacettepe Tıp Fakültesi'ne kapı araladı

Antalya'nın Akseki ilçesinde zorlu koşullarda elde edilen başarı

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman işçiliği yapan ailenin en küçük ferdi Ahmet Deniz, çalışma sezonlarında ormanlık alanda kurulan naylon çadırda ders çalışarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dikkat çeken bir başarıya imza attı. Ahmet, sayısal alanda Türkiye 636'ncısı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı'na kabul edildi.

hazırlık dönemi:

Baba Mehmet Deniz, Ahmet'in okul sonrası boş zamanlarını tomruk kabuğu soyarak ve kesim alanlarını temizleyerek geçirdiğini, buna rağmen ders çalışmaktan vazgeçmediğini anlattı. Baba, aile olarak oğullarına hiç ders çalışmasını emretmediklerini; ancak Ahmet'in çocukluğundan beri gayretli ve ısrarlı bir öğrenci olduğunu söyledi. Ahmet'in sınav hazırlığını kendi imkanlarıyla sürdürdüğünü, cep telefonu, tablet ve kitaplarla İngilizce çalıştığını belirtti.

Aile, sınav sürecinde bayram gibi toplu etkinliklere katılmayıp derslerine odaklandığını, yaz döneminde ve ara tatillerde dahi çalışmayı sürdürdüğünü aktardı. İnternet ve telefon üzerinden kaynaklara ulaşarak kendi başına hazırlanan Ahmet, İngilizce sınavını da başarıyla geçti.

başarı ve gelecek hedefleri:

Mehmet Deniz, oğlunun şartlara rağmen TYT'de 245'inci, sayısalda ise Türkiye 636'ncısı olduğuna dikkat çekti. Ailenin çalışma koşulları nedeniyle mecburen çadırda kaldıklarını, buna rağmen Ahmet'in azmiyle sınav başarısına ulaştığını söyledi. Aile, bu başarının diğer gençlere örnek olmasını umduklarını ifade etti.

Ahmet'in yurt dışı hedefleri bulunduğunu ve bu nedenle Hacettepe Tıp Fakültesi'nin İngilizce programını tercih ettiğini ekleyen baba, oğlunun üniversiteyi bitirdiğinde "çok iyi bir Türk hekim" olacağına inandıklarını vurguladı. Aile, üniversiteye yerleştirme sürecinde Ankara'da yurduna yerleştirdiklerini, genç araştırmacının artık daha büyük sorumluluklarla karşılaşacağını ve daha çok emek vermesi gerektiğini belirtti.

Son olarak aile, okul ve hazırlık sürecinde emeği geçen öğretmenlere, rehberlere ve okuldaki personele teşekkür ederek, Ahmet'in elde ettiği başarının emek ve kararlılıkla mümkün olduğunu ifade etti. Aile, oğullarının örnek bir hekim olarak yetişeceğine dair güvenini koruyor.

AKSEKİ İLÇESİNDE ORMAN İŞÇİLİĞİ YAPAN AİLENİN KÜÇÜK OĞLU, AĞAÇ KESİM İŞLERİNDEN KALAN ZAMANDA...

AKSEKİ İLÇESİNDE ORMAN İŞÇİLİĞİ YAPAN AİLENİN KÜÇÜK OĞLU, AĞAÇ KESİM İŞLERİNDEN KALAN ZAMANDA NAYLON ÇADIRDA DERS ÇALIŞARAK HAZIRLANDIĞI YKS'DE SAYISALDA TÜRKİYE 636'NCISI OLARAK HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ'Nİ KAZANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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