İpe dizilen eriştelerle köyün kış hazırlığı

Gün doğarken başlayan imece mesaisi

Ağrı'nın Yazılı köyü sakinleri kışa hazırlık için bir araya geliyor. Sabahın erken saatlerinde toplanan köy kadınları, birlikte yoğurup açtıkları hamurları erişte kesme makinelerinden geçirerek ince şeritler haline getiriyor. Mesai boyunca iş paylaşımı imece usulü yürütülüyor; herkesin bir görevi var, iş akışı deneyime göre düzenleniyor.

Kesimden kurutmaya: geleneksel yöntemler

Kesilen erişteler önce kalburlara seriliyor; rüzgarın çıkmaması için hızla hazırlanıp açık havada gerilen iplere tel tel diziliyor. Güneş altında kuruyan erişteler köy sokaklarında rengârenk görüntüler oluşturuyor ve aynı zamanda geleneksel üretimin pratiğini gösteriyor. Kadınlar çalışırken sohbet edip tecrübe aktarıyor, tarif ve püf noktalarını paylaşıyor.

Uzun saklama için kavurma ve paketleme

Kurutma tamamlandıktan sonra erişteler, köyde alışılmış olduğu gibi odun ateşinde kavruluyor. Bu işlem hem lezzeti derinleştiriyor hem de uzun süre dayanmasını sağlıyor. Kavrulan erişteler soğuduktan sonra bez torbalarda saklanarak kış boyunca tüketilmeye hazır hale getiriliyor. Bu süreç, ailenin kış sofralarını zenginleştiren hem pratik hem de kültürel bir hazırlık olarak sürdürülüyor.

Yıllardır devam eden bu gelenek, hem üretim becerisini canlı tutuyor hem de köy dayanışmasının simgesi niteliğinde. İpe dizilen erişteler, yazılı köyünde hem emek hem de paylaşımın somut bir göstergesi olarak kışa yolculuk ediyor.

AĞRI MERKEZE BAĞLI YAZILI KÖYÜNDE KIŞ HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA ERİŞTE MESAİSİ BAŞLADI. KÖY KADINLARI, İMECE USULÜYLE HAZIRLADIKLARI ERİŞTELERİ TEL TEL İPE DİZEREK KURUTUYOR.