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Diyanet Erzurum'da merkez-saha buluşmalarıyla hizmetlerin verimliliğini değerlendirdi

Diyanet'in merkez-saha buluşmaları Erzurum etabında kurumsal sunumlar, aile rehberliği çalışmaları ve saha istişareleriyle hizmetlerin niteliği ele alındı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyanet Erzurum'da merkez-saha buluşmalarıyla hizmetlerin verimliliğini değerlendirdi

Erzurum programı kuran tilavetiyle başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen Merkez-Saha Buluşmaları Programı kapsamında Başkanlık heyeti Erzurum'da bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirdi. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. İl Müftü Yaşar Çapçı açılış ve selamlama konuşmasında Başkanlık heyetini Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Kurumsal sunumlar ve aile rehberliği çalışmaları:

Programda Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir kapsamlı bir sunum yaparak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü hizmetler, projeler ve kurumsal faaliyetleri katılımcılara aktardı. Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Betül Altun Erincik ise Aile ve Dini Rehberlik Büroları tarafından yürütülen çalışmalar, aile yapısının korunması ve sahada sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Başkanlık vaizi Nimet Keseli Ustabaşı de programda yer alan isimler arasında bulundu.

İstişare toplantısında saha öncelikleri ele alındı:

Programın ikinci bölümünde Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir başkanlığında İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftüsü Yaşar Çapçı, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı. Görüş alışverişinde; din hizmetlerinin sahadaki etki düzeyi, yürütülen çalışmaların verimliliği ve il genelinde sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen sunumlar ve istişarelerle katılımcıların bilgi paylaşımı sağlanırken, sahadaki uygulamaların güçlendirilmesi ve aile odaklı hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik ortak irade ortaya kondu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN &quot;MERKEZ-SAHA BULUŞMALARI PROGRAMI&quot; KAPSAMINDA...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "MERKEZ-SAHA BULUŞMALARI PROGRAMI" KAPSAMINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HEYETİ ERZURUM’DA BİR DİZİ ZİYARET VE TEMAS GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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