Dolar 49,7574 +0,14%
Euro 55,6866 +0,03%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.444,06 +0,51%
EUR/USD 1,1187 -0,16%
Brent Petrol 110,65 -0,94%
--°

Şırnak’ta güvenlik seferberliği: bir haftada 44 aranan yakalandı, 12 tutuklama

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı 19-25 Ekim'de düzenlediği operasyonlarda toplam 44 aranan kişiyi yakaladı; 12 tutuklama, uyuşturucudan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Şırnak’ta güvenlik seferberliği: bir haftada 44 aranan yakalandı, 12 tutuklama

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Ekim tarihleri arasında yürüttüğü asayiş ve narkotik operasyonlarında geniş çaplı sonuçlar elde etti. Yapılan operasyonlarda hem uyuşturucu madde ele geçirildi hem de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

operasyonlarda narkotik müdahaleleri:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda toplam 4 ayrı uyuşturucu olayına müdahale edildi. Aramalarda 5 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bu müdahaleler kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatıldı.

JASAT’ın istihbarat ve yakalama çalışmaları:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen istihbarat, takip ve operasyonel çalışmalar sonucunda UYAP sisteminden 42 ve KİHBİ sisteminden 2 olmak üzere toplam 44 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında haklarında 29 yıl 15 gün ve 18 yıl 9 ay gibi ağır hapis cezaları bulunan isimlerin bulunduğu belirtildi.

Adli makamlara sevk edilen 44 şüpheliden 12 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, geri kalan 32 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde asayiş, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da üç tırın zincirleme çarpışması: sürücü hayatını kaybetti
images

Esenler'de sokak ortasında darbedilen genç bıçaklandı, dört şüpheli yakalandı
images

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem
images

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da üç tırın zincirleme çarpışması: sürücü hayatını kaybetti

Esenler'de sokak ortasında darbedilen genç bıçaklandı, dört şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta Oh'un ilk Süper Lig golü Başakşehir maçında geldi

Kütahya'nın 600 yıllık hamamı sanatçıların buluşma mekânı oldu

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti