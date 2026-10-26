Şırnak’ta güvenlik seferberliği: bir haftada 44 aranan yakalandı, 12 tutuklama

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Ekim tarihleri arasında yürüttüğü asayiş ve narkotik operasyonlarında geniş çaplı sonuçlar elde etti. Yapılan operasyonlarda hem uyuşturucu madde ele geçirildi hem de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

operasyonlarda narkotik müdahaleleri:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda toplam 4 ayrı uyuşturucu olayına müdahale edildi. Aramalarda 5 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bu müdahaleler kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatıldı.

JASAT’ın istihbarat ve yakalama çalışmaları:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen istihbarat, takip ve operasyonel çalışmalar sonucunda UYAP sisteminden 42 ve KİHBİ sisteminden 2 olmak üzere toplam 44 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında haklarında 29 yıl 15 gün ve 18 yıl 9 ay gibi ağır hapis cezaları bulunan isimlerin bulunduğu belirtildi.

Adli makamlara sevk edilen 44 şüpheliden 12 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, geri kalan 32 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde asayiş, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER