Tekirdağ Çorlu'da kavşakta çarpışma: üç yaralı, kaza kayda geçti

Tekirdağ Çorlu'da Salih Omurtak Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler ile bir yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı; kaza kamerada.