Tekirdağ Çorlu'da kavşakta çarpışma: üç yaralı, kaza kayda geçti

kaza anı:
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Salih Omurtak Caddesi yönünde seyreden Ö.E.'nin kullandığı motosiklet ile bir iş yeri önünden yola çıkan M.A.Ş.'nin kullandığı motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle yol üzerindeki yön tabelasının yerinden çıktığı kazada sürücüler ile motosiklette bulunan 1 yolcu yaralandı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
müdahale ve soruşturma:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve nedenini belirlemek için görüntüler üzerinde çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERAYA YANSIDI.
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