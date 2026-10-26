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Ev adresinde 16 paket esrar bulundu: Suruç'ta jandarma operasyonu

Suruç'ta jandarma operasyonunda 16 paket, toplam 5,5 kilogram esrar ele geçirildi; şüpheli O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ev adresinde 16 paket esrar bulundu: Suruç'ta jandarma operasyonu

Suruç'ta jandarma operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı veya sağladığı belirlenen şahıs hakkında çalışma yürüttü ve Suruç ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışması sonucu adreste yapılan aramada, 16 paket halinde toplam 5,5 kilogram esrar ele geçirildi. Paket sayısı ve toplam miktar, olayın ticarete yönelik olabileceğini işaret ediyor.

Soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili şüpheli O.D. hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen maddeler delil olarak muhafaza edilirken, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olası bağlantılar ve suç şebekelerine yönelik incelemeler devam ediyor.

ŞANLIURFA&#039;DA 5,5 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA 5,5 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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