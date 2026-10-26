Festival üretimi ve dayanışmayı buluşturdu: Tarsus Sarıulak zeytini odakta

Festivalin amacı ve genel geçidi:

Tarım ve kent yaşamını bir araya getiren organizasyonda amaç, Tarsus’un coğrafi işaretli Sarıulak zeytinini tanıtmak ve bölgedeki zeytincilik potansiyelini geliştirmekti. Üç gün süren etkinliklerde üretimden tüketime kadar geniş bir yelpazede konu ele alındı; bilinçli üretim, tüketici bilinci ve üreticilerin desteklenmesi ön plana çıktı.

Eğitimler ve uygulamalı üretim desteği:

Festival kapsamında düzenlenen söyleşilerde doğru üretim yöntemleri ve tüketici bilinci hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kösebalcı Köyü’nde verilen uygulamalı eğitimlerde teknik hasat, budama, toprak yönetimi, salamura hazırlığı ve markalaşma gibi üreticilerin doğrudan uygulayabileceği konular işlendi. Bu eğitimlerle kaliteyi artırmaya ve üreticilerin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik somut adımlar atıldı.

Fidan dağıtımı ve pazarlama altyapısı:

Üretimi teşvik etmeye yönelik somut bir adım olarak festivalde 5 bin Sarıulak zeytin fidanı dağıtıldı. Ayrıca Çağlayan Mahallesi’nde yapımı devam eden zeytin pazarı ve semt pazarı projeleriyle üreticilerin ürünlerini doğrudan vatandaşla buluşturacağı yeni satış alanlarının oluşturulması hedeflendi; bu altyapı adımı, üretim-tüketim zincirini kısaltmayı amaçlıyor.

İyilik Hasadı ve toplumsal dayanışma:

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri, Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanında gerçekleştirilen "İyilik Hasadı" oldu. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile aileler, lösemiyi yenmiş gençler, yetişkin kanser hastaları ve gönüllüler zeytin topladı. Elde edilen zeytinyağının tedavi gören çocuklara gönderileceği belirtildi; bu etkinlik festivalin üretim ve ekonominin yanı sıra sosyal dayanışma boyutunu da vurguladı.

Yarışma duyurusu ve başvuru bilgisi:

Zeytinyağında kaliteyi artırmayı amaçlayan çalışma takvimi de açıklandı: 2. Tarsus Ulusal Zeytinyağı Kalite Yarışması 4-6 Şubat 2027 tarihlerinde düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyen üreticilerin başvurularını 11 Ocak 2027 tarihine kadar yapabilecekleri kaydedildi.

Festival, üretim tekniklerinden pazarlama ve markalaşmaya, toplum sağlığına katkı sağlayan etkinliklerden saha bazlı eğitimlere kadar geniş bir ajanda sundu; hedef, Sarıulak zeytinini hem yerelde güçlendirmek hem de sürdürülebilir değer zinciri oluşturmak olarak özetlenebilir.

TARSUS’UN COĞRAFİ İŞARETLİ SARIULAK ZEYTİNİNİ TANITMAK VE ZEYTİNCİLİK POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN 3. ULUSLARARASI TARSUS SARIULAK ZEYTİN FESTİVALİ TAMAMLANDI.