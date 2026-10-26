Dolar 49,7575 +0,14%
Euro 55,6825 +0,02%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.450,15 +0,60%
EUR/USD 1,1188 -0,15%
Brent Petrol 110,67 -0,92%
--°

Kocaeli'de kaputa gizlenen uyuşturucu ve cüzdandan çıkan altınlar ele geçirildi

Kocaeli polisinin bir haftalık operasyonunda yaklaşık 3 kilo 742 gram uyuşturucu, 716 gram altın, 18 bin 630 lira ve 143 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:38

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 15:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kocaeli'de kaputa gizlenen uyuşturucu ve cüzdandan çıkan altınlar ele geçirildi

Kocaeli'de kaputa gizlenen uyuşturucu ve cüzdandan çıkan altınlar ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftalık çalışmada çok yönlü operasyonlar düzenleyerek çeşitli uyuşturucu maddeler ile kıymetli eşyaların ele geçirilmesine yönelik adımlar attı.

maddi ve sayısal bilanço:

Operasyonlarda toplam yaklaşık 3 kilo 742 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunların içinde 1 kilo 942 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 22 uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte madde bulunuyor. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 716 gram altın, 18 bin 630 lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda toplam 143 şüpheli yakalandı.

görüntülerde öne çıkanlar:

Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, bazı uyuşturucu maddelerin otomobilin kaputuna gizlenmiş halde bulunduğu görülüyor. Başka bir görüntüde ise bir odada yer alan kutudan uyuşturucu maddeler ve hassas terazi çıkarılırken, paketlenmiş altınların küçük bir cüzdanda saklı olduğu dikkat çekiyor.

Emniyetin yürüttüğü soruşturmalar sürüyor; ele geçirilen malzemeler ve suç şüphesiyle yakalanan kişiler hakkında adli süreç işletilmeye devam ediyor.

OLİS KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE, UYUŞTURUCU MADDENİN OTOMOBİLİN KAPUTUNA GİZLENDİĞİ...

OLİS KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE, UYUŞTURUCU MADDENİN OTOMOBİLİN KAPUTUNA GİZLENDİĞİ GÖRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem
images

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı
images

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı
images

Adrasan yakınlarında tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beşiktaş ikinci yarıda öne geçti, Başakşehir 2-0 mağlup

Efeler'e öncelik: yollar ve altyapıya 2 milyar 754 milyon liralık güçlü hamle

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti