Kocaeli'de kaputa gizlenen uyuşturucu ve cüzdandan çıkan altınlar ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftalık çalışmada çok yönlü operasyonlar düzenleyerek çeşitli uyuşturucu maddeler ile kıymetli eşyaların ele geçirilmesine yönelik adımlar attı.

maddi ve sayısal bilanço:

Operasyonlarda toplam yaklaşık 3 kilo 742 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunların içinde 1 kilo 942 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 22 uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte madde bulunuyor. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 716 gram altın, 18 bin 630 lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda toplam 143 şüpheli yakalandı.

görüntülerde öne çıkanlar:

Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, bazı uyuşturucu maddelerin otomobilin kaputuna gizlenmiş halde bulunduğu görülüyor. Başka bir görüntüde ise bir odada yer alan kutudan uyuşturucu maddeler ve hassas terazi çıkarılırken, paketlenmiş altınların küçük bir cüzdanda saklı olduğu dikkat çekiyor.

Emniyetin yürüttüğü soruşturmalar sürüyor; ele geçirilen malzemeler ve suç şüphesiyle yakalanan kişiler hakkında adli süreç işletilmeye devam ediyor.

OLİS KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE, UYUŞTURUCU MADDENİN OTOMOBİLİN KAPUTUNA GİZLENDİĞİ GÖRÜLDÜ