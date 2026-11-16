Olayın özeti:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.O.A. darp edildi, M.A.S. ise silahla topuğundan vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralılar sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve olay yerinde ilk incelemeler başlatıldı.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte bölgede çalışma yaptı. Şüphelilerden biri gözaltına alınırken, diğer şüpheli Z.A. olay yerinden otomobille kaçtı. Z.A.'nın yakalanması için jandarma ve polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlatıldı.

Kıraathanenin camında ızrar meydana geldiği görüldü; jandarma ekipleri delil toplama ve tanık beyanlarını alma sürecini sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eskişehir'de kıraathanede silahlı kavga: 2 yaralı