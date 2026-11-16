İnegöl'de eski imalathanelerin ısınma sorunu

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe, 6 Eylül 2019 tarihli ve 90 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı kapsamında getirilen kısıtlamaların, doğal gaz ana boru hattının ulaştığı alanlarda katı ve sıvı yakıt kullanımını sonlandırdığını belirtti. Altuntepe, bu düzenlemenin özellikle eski yapı hüviyetindeki mobilya işletmelerinde ısınma sorununu derinleştirdiğini ifade etti.

Altyapı engeli ve eski yapıların durumu:

Altuntepe, ilçedeki bazı iş yerlerinin 40, 50, 60 hatta 70 yıllık binalarda faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek bu yapıların fiziki ve altyapı şartları nedeniyle doğal gaz dağıtım şirketlerinin bağlantı yapamadığını söyledi. Pazartesi Pazarı bölgesi sokakları ve Osmanbey Caddesi çevresinde yoğunlaşan imalathanelerin doğal gaz kullanamaması, işletmelerin kış aylarında ısınma sorununu büyütüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetimlerinde sobaların kaldırılmasına yönelik uyarılar yapıldığını aktaran Altuntepe, doğal gaz bağlantısı yaptırmayan işletmelerin bu uygulama karşısında zor durumda kaldığını, mevcut ısınma yöntemlerine getirilen kısıtlamaların esnafı mağdur ettiğini vurguladı.

İstisna talebi ve beklentiler:

Altuntepe, İnegöl'ün mobilya üretim gücüne işaret ederek belediyenin kentsel dönüşüm projelerini desteklediklerini, ancak dönüşüm projeleri tamamlanana dek mevcut üretim alanlarında faaliyet gösteren işletmelere yönelik bir istisna uygulanmasını talep ettiklerini söyledi. Taleplerinin yalnızca odun yakılmasına izin veren sınırlı bir düzenleme olduğunu, sünger, MDF, sunta ve benzeri atıkların yakılmasını kesinlikle istemediklerini belirtti.

Altuntepe ayrıca Kayseri, Ankara ve İzmir gibi illerdeki uygulamalarla İnegöl’deki uygulama arasındaki farklılıkların ele alınmasını istedi. Kendilerine destek sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür eden Altuntepe, çözüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Bursa milletvekillerinden de destek beklediklerini ifade etti.

Altuntepe, esnafın yaşadığı zorlukların dikkate alınması ve gerekli kolaylıkların sağlanmasının kentsel dönüşüm sürecine olumlu yansıyacağını, destek görmeleri halinde işletmelerin dönüşüm çalışmalarına daha fazla rıza ve katkı sağlayacağını belirterek kentsel dönüşüm projesi uygulanana kadar istisna istiyoruz talebini yineledi.

TÜRKİYE AĞAÇ İŞLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE İNEGÖL MARANGOZLAR VE MOBİLYACILAR ODASI BAŞKANI YASİN ALTUNTEPE