Görüşmenin kapsamı:

ABD’li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kushner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görüşmede kaydedilen ilerlemeyi ve barış sürecindeki sonraki adımların ele alındığını belirtti.

Kushner, telefon trafiğinin yalnızca Rusya tarafıyla sınırlı kalmadığını; aynı zamanda Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve İtalyanın ulusal güvenlik danışmanları ile AB ve NATO temsilcilerinin katıldığı bir Avrupa ortakları görüşmesiyle eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Müzakere sürecinin üç ana hattı:

Kushner, yürütülen temaslarda üç temel eksen üzerinden ilerleme sağlandığını ifade etti: Ukrayna’yı koruyacak güvenilir güvenlik garantileri, Ukrayna’nın uzun vadeli geleceğini Avrupa’yla bağlayacak bir AB üyeliği süreci ve savaş sonrası toparlanma için hazırlanan kapsamlı bir refah ve yeniden inşa planı. Bu planların hazırlanmasında Avrupalı ortakların yanı sıra Dünya Bankası ve diğer kuruluşların rol aldığı vurgulandı.

Kushner’in aktardığına göre bu üç sütunun bir araya gelmesi, Ukrayna’nın Rusya ile kalan zorlu meseleleri müzakere edebilmesine ve gelecekte güç, güvenlik, özgürlük ile istikrar sağlayacak bir zeminin kurulmasına olanak tanıyacak.

Zorluklar ve sonraki adımlar:

Görüşmelerde somut ilerleme kaydedildiği mesajı verilirken Kushner, nihai bir barış anlaşmasının hem Rusya hem de Ukrayna tarafından kabul edilmesinin şart olduğunu hatırlattı. Ayrıca görüşmelerin ilerlemesi için zor kararların alınmasının gerekliliğine işaret etti ve sürecin hâlâ önemli zorluklar içerdiğini vurguladı.

Avrupa ile Rusya arasındaki doğrudan diyalogun nasıl kolaylaştırılacağı, gerilimi azaltma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve mevcut kurumlar temelinde güvenlik taahhütlerinin pekiştirilmesi bu temasların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kushner, NATO’nun Avrupa güvenliğinde temel aktör olduğunu belirterek amaçlarının mevcut anlaşmalar ve kurumlar üzerinden iletişimi, şeffaflığı ve gerilimi azaltmayı sağlamak olduğunu söyledi.

Kushner ayrıca, kamuoyunun dikkatinden uzakta yürütülen görüşmelerde "olumlu ve yapıcı fikirlerin ortaya çıktığını" ve yakın gelecekte planlanan çok taraflı bir toplantının gündeminin hazırlanmaya başlandığını aktardı. Bu temasların geriye kalan anlaşmazlıkları azaltma ve muhtemel çözümleri değerlendirme yönünde katkı sağladığı ifade edildi.

Sonuç olarak Kushner, Rusya, Ukrayna ve Avrupa ile yakın koordinasyon içinde çalışılmasının, savaşı sona erdirecek ve Avrupa güvenliğini güçlendirecek bir sonuca ulaşma yolunda ilerlemeye yardımcı olduğunu belirtti.

ABD'Lİ MÜZAKERECİ KUSHNER VE WİTKOFF, PUTİN’İN DANIŞMANI UŞAKOV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ