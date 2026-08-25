Eskişehir'de park halindeki kamyonun zemine gömülme anı kameraya yansıdı

Eskişehir'de park halindeki kamyon zemine gömüldü

Eskişehir'in Işıklar Mahallesi Cumhuriyetçi Sokak'ta dün öğleden sonra park halinde bulunan taş ve toprak yüklü kamyonun altındaki zeminin çökmesi sonucu araç adeta çukura gömüldü.

olayın yaşandığı nokta:

Park halinde bulunan 26 AFN 240 plakalı kamyonun çöken zeminin etkisiyle lastiklerinin önce gömülmeye başladığı, daha sonra aracın tüm ağırlığıyla çukur içine düştüğü bildirildi. Olay sırasında aracın hemen yanında yer alan elektrik direği eğildi ve bitişikteki binanın dış cephesine yaslandı.

görüntülerin kaydettiği anlar:

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri, zeminin önce yavaşça çatladığını, ardından yüklü kamyonun lastiklerinin bir anda yere gömüldüğünü ve aracın çukurun içine doğru alçaldığını gösteriyor. Ekiplerin çalışmasıyla kamyon çukurdan kaldırıldıktan sonra oluşan oyuk toprakla kapatıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri olaydaki gelişimi saniye saniye kayıt altına alırken, yetkililerin olayın nedenine ilişkin açıklaması haberde yer almıyor.

ESKİŞEHİR’DE PARK HALİNDE BULUNAN YÜKLÜ KAMYONUN ALTINDAKİ ZEMİNİN ÇÖKMESİNE VE ARACIN BATMASINA DAİR GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.