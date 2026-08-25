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Eskişehir'de park halindeki kamyonun zemine gömülme anı kameraya yansıdı

Eskişehir'de park halindeki taş ve toprak yüklü kamyon, zeminin çökmesiyle aniden çukura gömüldü; olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:41

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de park halindeki kamyonun zemine gömülme anı kameraya yansıdı

Eskişehir'de park halindeki kamyon zemine gömüldü

Eskişehir'in Işıklar Mahallesi Cumhuriyetçi Sokak'ta dün öğleden sonra park halinde bulunan taş ve toprak yüklü kamyonun altındaki zeminin çökmesi sonucu araç adeta çukura gömüldü.

olayın yaşandığı nokta:

Park halinde bulunan 26 AFN 240 plakalı kamyonun çöken zeminin etkisiyle lastiklerinin önce gömülmeye başladığı, daha sonra aracın tüm ağırlığıyla çukur içine düştüğü bildirildi. Olay sırasında aracın hemen yanında yer alan elektrik direği eğildi ve bitişikteki binanın dış cephesine yaslandı.

görüntülerin kaydettiği anlar:

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleri, zeminin önce yavaşça çatladığını, ardından yüklü kamyonun lastiklerinin bir anda yere gömüldüğünü ve aracın çukurun içine doğru alçaldığını gösteriyor. Ekiplerin çalışmasıyla kamyon çukurdan kaldırıldıktan sonra oluşan oyuk toprakla kapatıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri olaydaki gelişimi saniye saniye kayıt altına alırken, yetkililerin olayın nedenine ilişkin açıklaması haberde yer almıyor.

ESKİŞEHİR’DE PARK HALİNDE BULUNAN YÜKLÜ KAMYONUN ALTINDAKİ ZEMİNİN ÇÖKMESİNE VE ARACIN BATMASINA...

ESKİŞEHİR’DE PARK HALİNDE BULUNAN YÜKLÜ KAMYONUN ALTINDAKİ ZEMİNİN ÇÖKMESİNE VE ARACIN BATMASINA DAİR GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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