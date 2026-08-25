Eskişehir'de serin tutan şal ve eşarplar yazın favorisi oldu

yazın öne çıkan kumaşlar:

Eskişehir'de yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte şal ve eşarp seçiminde ince, nefes alabilen kumaşlar ön plana çıktı. Vatandaşlar sıcak havalarda kullanım kolaylığı sağlayan, hafif ve serin tutan ürünlere yöneliyor; esnaf da buna göre stoklarını şekillendiriyor.

ince kumaşların tercih nedeni:

Kentte esnaflık yapan Sıdıka Nur Güney, "Son dönemde tencel, modal ve kupra kumaşlar ile twill şallar oldukça revaçta. Tamamen yazlık ve ince yapıda olan bu kumaşlar, terletmediği için müşterilerimiz tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Biz de kumaş ve fiyat kalitesine göre ürünlerimizi ayırarak vatandaşlarımıza sunuyoruz" dedi. Bu ifadeler, önceliğin serinlik ve konfor olduğunu ortaya koyuyor.

renk ve fiyat eğilimleri:

Renk seçiminin kombin uyumunda belirleyici olduğunu vurgulayan Güney, "Müşterilerimiz kıyafetlerini getirip ona en uygun rengi seçiyor. Yaz mevsiminde sarı, pembe ve mavi renkler öne çıkıyor. Bu tonlardaki ürünlerimiz mağazaya girer girmez tükeniyor" sözleriyle tüketici eğilimlerini anlattı. Yaz koleksiyonlarında sarı, pembe ve mavi gibi açık tonların hızlı talep gördüğü, müşterilerin özellikle ince kumaşlı parçaları tercih ettiği belirtildi.

Fiyat açısından ise Güney, tencel kumaş ürünlerin 450 liradan başladığını, pamuklu ürünlerin 350 ila 450 lira aralığında satışa sunulduğunu aktardı. Esnaf, kumaş kalitesi ve işçiliğe göre fiyatların değiştiğini ifade etti.

Sonuç olarak Eskişehir'de yaz dönemi tercihleri, serinlik sağlayan ince dokular ve gözü yormayan açık tonlar etrafında şekilleniyor; tüketiciler hem konforu hem de uyumu ön planda tutuyor.

ESKİŞEHİR’DE YAZ MEVSİMİNİN GELMESİYLE BİRLİKTE EŞARP VE ŞAL TERCİHLERİNDE DEĞİŞİM YAŞANIRKEN, KENTTE ESNAFLIK YAPAN SIDIKA NUR GÜNEY, SICAK HAVALARDA TERLETMEYEN İNCE KUMAŞLARIN VE AÇIK RENKLERİN TERCİH EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.