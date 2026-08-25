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Pandemi sonrası asılı kalan uyarı: esnaftan aileye çağrı

Eskişehirli esnaf Ali Karasoy, 2020'de astığı ve hâlâ indirmediği uyarı yazısıyla koronavirüs dönemindeki yalnızlık ve aile vurgusunu sürdürüyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pandemi sonrası asılı kalan uyarı: esnaftan aileye çağrı

Eskişehir'de asılı kalan yazı

Eskişehirde esnaflık yapan Ali Karasoy, koronavirüs salgını zamanı 2020'de dükkânına astığı yazıyı kaldırmadı. Yazı, yıllar geçmesine rağmen dükkân girişinde duruyor ve ziyaretçilere o günlerin kaygı ve dayanışma çağrısını hatırlatıyor.

Yazının ortaya çıkış öyküsü:

Karasoy, salgın döneminde sağlık hizmetlerinin ve toplumun yaşlılara yaklaşımındaki eksikliklerin kendisini derinden etkilediğini söylüyor. Bu yazıyı koronavirüs salgını zamanı yazıp astım. Biz aileye çok önem veren insanlarız. Çünkü kalabalık bir ailede büyüdük. Bu virüsün sıkıntılarını yaşadığımız zamanlarda hastanelerde yaşlı insanların tek başlarına, kendi evlerinde bile olmadan ölmeleri beni çok etkilemişti. Yurt dışında ise duyduğumuz olaylardan, insanların aile büyüklerini hastanelerde ölüme terk etmeleri gibi olaylar beni o zamanlarda bu yazıyı yazmama vesile oldu. Bir gün oturdum ve bu duygular ile kalemi ele alıp yazdım. Çünkü o günlerde gerçekten çok üzülüyordum. Yaşlıların bir başına, hastane köşelerinde ölmeleri beni çok etkilemişti. Sonuç olarak böyle bir yazı ortaya çıktı ifadelerini kullanıyor.

Mesajın içeriği ve çağrısı:

Yazıda şu ifadeler yer alıyor: Büyüklerimiz çok kıymetli olduklarını onlara çok ihtiyacımız olduğunu, onlarsız bu karanlık yoldan çıkamayacak olduğumuzu ve onları çok sevdiğimiz hissettirelim. Ve şunu unutmayalım; onları feda edersek sıra bize gelecek. Çok krizler yaşadık hayatımızda. Lakin babam ve annem hep bir yol bulur bizi çıkarırdı. Biz onları gözden çıkaran ne İngiliz ne de İtalyanız. Sıkı sıkı sarılın ve korkmayın. Onlar bizim olsa olsa panzehirimiz olur. Yeter ki biz onların virüsü olmayalım. Evinde kal değil, 'Bizimle kal!' deme vakti...

Karasoy'un dükkânına astığı bu yazı, koronavirüsün en yoğun dönemindeki yalnızlık ve kopuşu hatırlatırken, aynı zamanda toplum içinde dayanışmanın ve aile bağlarının önemine vurgu yapmaya devam ediyor. Yazının kaldırılmamış olması, anı niteliği taşımanın ötesinde bir uyarı olmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE ESNAFLIK YAPAN ALİ KARASOY, KORONAVİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE DÜKKÂNINA ASTIĞI ANLAMLI...

ESKİŞEHİR'DE ESNAFLIK YAPAN ALİ KARASOY, KORONAVİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE DÜKKÂNINA ASTIĞI ANLAMLI YAZI İLE ARADAN GEÇEN YILLARA RAĞMEN DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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