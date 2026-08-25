Kozan’da odun ateşinde kışa hazırlık: kara kazanlarda kızılcık şerbeti

Kozan'da geleneğin kazana düşen hali:

Adana'nın Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi'nde yayla sakinleri, yaz sıcağında odun ateşi başında kışlık kızılcık şerbeti yapımına başladı. Ailelerin bahçelerinden toplanan, yörede ekşi kiraz olarak anılan kızılcıklar geleneksel yöntemlerle işleniyor.

Hasat ve ön hazırlık:

Kızılcıklar ağaçların altına serilen brandalara sırıklarla vurularak toplanıyor. Dökülen meyveler yaprak ve yabancı maddelerden ayrılmak için yıkanıyor. Ardından kara kazanlara alınan meyveler yaklaşık iki saat boyunca kaynatılıyor ve yörede çatlatma olarak adlandırılan işlemle meyvenin kabuğu açılıyor.

Kazan başında uzun mesai:

Kaynatılan meyveler süzgeçlerden geçirilip posası ayrıştırıldıktan sonra şerbet tekrar kazana alınarak odun ateşinde yaklaşık dört saat daha kaynatılıyor. Bu ikinci aşamada su şurup kıvamına gelene kadar sürekli karıştırma gerekiyor. Ailelerden Süleyman Şenoğul süreç için yaklaşık altı saatlik bir çalışma olduğunu ve zahmetli olduğunu belirtiyor.

Verim, fiyat ve tüketim alışkanlıkları:

Şenoğul bu yıl işleyecekleri miktarın 130 kilo olduğunu ve bunun yaklaşık 15-16 litre şerbet vereceğini söylüyor. Kızılcığın toplu alımlarda fiyatı 30-40 TL, perakende satışta ise yaklaşık 100 TL. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kızılcık şerbeti ise pazarda 750 ile 1.000 TL arasında alıcı buluyor.

Şenoğul şerbete şeker katmadıklarını, ailelerince tüketildiğini ve çocukların evinde gazlı içecek yerine bu tür doğal serinleticilerin tercih edildiğini ifade ediyor. Servis şekli olarak bardağın yarısına şerbet, üzerine sade soda eklenmesi öneriliyor.

Uzman görüşü ve sağlık faydaları:

Uzmanlar kızılcık şerbetinin yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle bağışıklığa katkı sağladığını, idrar yolu enfeksiyonlarına karşı yardımcı olabileceğini ve sindirimi düzenlediğini belirtiyor. Geleneksel olarak ateş düşürücü ve serinletici etkileri olduğu da aktarılıyor.

KOZAN’DA KIŞ HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TOPLANAN KIZILCIK KİRAZLARI, KARA KAZANLARDA ODUN ATEŞİNDE YAKLAŞIK 6 SAAT KAYNATILARAK GELENEKSEL ŞERBETE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR.