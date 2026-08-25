Kahvehanede 'yancı' afişi: izleyiciler ayrı masada oturmaya başladı

Kahvehanede afiş krizi: oyun gerilimi yancıları ayrıştırdı:

Elazığ'da bir kahvehanede oynanan okey oyununda taşın gelmemesini yancıya bağlayan oyuncu ile masa kenarında oyunu izleyen yancı arasında çıkan tartışma, mekânda beklenmedik bir tepkiye dönüştü. Olayın ardından oyunu kazanan müşterinin bastırıp kahvehaneye astırdığı "Bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü" yazılı afiş, izleyicilerin konumunu değiştirdi; yancılar artık oyun masasının yanında değil, ayrı masalarda oturuyor.

Kahvehane işletmecisi Erhan Çelik, yaşanan hadisenin ardından mekândaki düzenin ve müşterilerin davranışlarının değiştiğini aktardı. Çelik, olayın sosyal tepki çektiğini ve afişin özellikle gençler ve sokaktan geçenler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Müşteri tepkisi ve afişin etkisi:

Olayda söz konusu afişi yaptıran müşterinin niyetini mizahi bir yaklaşım olarak tanımlayanlar olduğu gibi, davranışın yancılar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtenler de var. Kahvehaneye asılan afişin önünde üniversite öğrencileri ve mahalle sakinlerinin fotoğraf çektirmesi, durumu hem popüler hem de konuşulur hale getirdi.

İşletme sahibi Çelik, bir oyuncunun taşının gelmemesini gerekçe göstererek etrafındaki yancıyı kaldırdığını ifade etti ve bunun üzerine farklı tepkiler doğduğunu anlattı. Afişi gören bazı müşterilerin durumu takılma ve şaka unsuru olarak değerlendirdiği, bunun kahvehanede bir mizah aracı hâline geldiği belirtildi.

Yancılar ve kahvehane kültürü:

Çelik, yancıların kahvehanelerin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak, "Onlar kahvehanenin olmazsa olmazıdır" dedi. Çelik ayrıca, "Bir saat önce karenin etrafında oturan insan, bir saat sonra oyuncu olabiliyor" diyerek yancıların oyun akışındaki geçici ama önemli rollerine dikkat çekti.

İşletmecinin aktardığına göre yancılar genellikle oyuna müdahale etmeden çaylarını içip sohbet ediyor; oyunculara takılıyorlar fakat hesabın içine karışmıyorlar. Bu nedenle afişin espri amacıyla asıldığı ve mekanın müşterilerinin bazen birbirlerini bu şekilde şakalaştırdığı ifade edildi.

Sonuç olarak, kahvehanede yaşanan olay hem mekân içindeki ilişkileri hem de yancılara bakışı geçici olarak değiştirdi. Afişin yarattığı ilgi, yancıların konumunu görünür kılarken, işletme yetkilileri bunun bir mizah çalışması olduğunu belirtiyor.

ELAZIĞ’DA BİR KAHVEHANEDE, OYUN OYNAYAN VATANDAŞLARDAN BİRİSİ, OYUNDA ŞANSININ YAVER GİTMEMESİNİ ÖRNEK GÖSTEREREK OYUNU İZLEYEN VATANDAŞI YANINDAN KALDIRMASININ ARDINDAN, OYUN OYNAYAN VATANDAŞIN BİRİSİ, PANKART YAPTIRARAK KAHVEHANEYE ASTIRDI.