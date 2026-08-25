Dolar 48,0948 +0,05%
Euro 56,1123 +0,02%
Bist 14.496,15 -0,04%
Altın Gram 7.236,60 -0,38%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 90,17 -0,41%
--°

Ünye'nin manyetik siyah kumu frekansıyla bedene şifa sunuyor

Ordu'nun Ünye sahilindeki manyetik siyah kum, içerdiği 20 mineralin rezonansıyla 70–80 bin frekans aralığı üretiyor; binlerce kişi şifa arıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ünye'nin manyetik siyah kumu frekansıyla bedene şifa sunuyor

Ünye sahillerinin manyetik mirası

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yaklaşık 30 kilometreyi bulan sahil şeridinde görülen siyah kum, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğanın milyonlarca yıllık aşındırma ve taşıma sürecinin ürünü olan bu kum, dağlardaki madenlerin seller ve akarsular yoluyla denize ulaşması sonucu oluşan ve 20 farklı mineral içeren özgün bir yapıya sahip. Kıyıya vuran Karadeniz dalgalarının etkisiyle incelen ve elverişli boyuta gelen bu kum, yörede 'manyetik siyah kum' ya da halk arasında 'siyah altın' olarak anılıyor.

Mineraller, frekans ve iddialar:

Emekli jeofizik mühendisi Orhan Yiğit (70), yıllara yayılan saha ve laboratuvar çalışmalarında bu kumun içerdiği minerallerin rezonansa girerek yüksek enerji ürettiğini belirtiyor. Yiğit'in aktardığına göre kumun oluşturduğu frekans aralığı 70 bin ile 80 bin arasında ölçülürken, insan vücudunun ortalama frekans değeri 68 bin 500 civarında bulunuyor. Yiğit, bu yakınlıktan yararlanılarak kum banyoları ve kum terapileri uygulandığında özellikle stres, romatizma ve siyatik gibi şikâyetlerde rahatlama görüldüğünü söylüyor. Ayrıca uzun soluklu gözlemlerinde kumun mental ve fiziksel yönden de dinlendirici etkiler bıraktığını ifade ediyor.

Yerel deneyimler ve kullanım şekilleri:

Yiğit, Ünye sahilinin yalnızca kumuyla değil, bir diğer doğal ürün olan manyetik çamuruyla da iddialı olduğunu vurguluyor. Uzun yıllardır uygulanan yöntemler arasında ziyaretçilere kumu üzerinde yarım saat yürümek gibi basit kullanım yönlendirmeleri bulunuyor. Yiğit, manyetik kumdan takı tasarlayan ve üreten atölyelerin de ilçede faaliyet gösterdiğini belirterek, bugüne dek yaklaşık 4 bine yakın kişinin stres, romatizma, siyatik ve iyileşmeyen ameliyat yaraları gibi şikâyetlerinde olumlu bildirimde bulunduğunu aktarıyor.

Yerel halktan Ertuğrul Çiloğlu (45) da her yıl temmuz ve ağustos aylarında ailesiyle Ünye'ye gelip kumdan ve denizden faydalandığını söylüyor. Çiloğlu, bölgenin sunduğu huzur ve dinlenmenin yanı sıra çevresindekilerin de ağrı ve stres yakınmalarında gözle görülür iyileşme rapor ettiklerini belirtiyor ve Ünye'yi 'en şirin ilçe' olarak nitelendiriyor.

Bölge turizmi açısından da dikkat çeken Ünye sahilleri, manyetik kum ve çamurun sunduğu alternatif kullanım biçimleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yerel aktörler kum terapilerinin ve manyetik ürünlerin tanıtımını artırmayı hedeflerken, sağlık ve dinlenme amaçlı gelen ziyaretçiler için basit öneriler uygulamaya konuyor.

Not: Haberde yer alan şifa iddiaları, kaynak kişi beyanlarına dayanmaktadır; tıbbi tavsiye yerine geçmez.

MANYETİK KUMUN ŞİFALARINI ANLATAN ORHAN YİĞİT

MANYETİK KUMUN ŞİFALARINI ANLATAN ORHAN YİĞİT

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kendi emeğiyle 20 yıllık hayali gerçeğe dönüştü: köy yollarına el yapımı arazi a...
images

Kahvehanede 'yancı' afişi: izleyiciler ayrı masada oturmaya başladı
images

Kozan’da odun ateşinde kışa hazırlık: kara kazanlarda kızılcık şerbeti
images

Pandemi sonrası asılı kalan uyarı: esnaftan aileye çağrı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasat döneminde risk büyüyor: biçerdöverlere sıkı denetim

Sivas'ta kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid operasyonu: üç tutuklama

Demirözü'de kültür ve diyalog: TİHEK başkanının saha ziyareti

Söke'de okul çatısına bakım: Vakıfbank İlkokulu yeni döneme hazırlanıyor

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi