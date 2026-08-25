Ünye'nin manyetik siyah kumu frekansıyla bedene şifa sunuyor

Ünye sahillerinin manyetik mirası

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yaklaşık 30 kilometreyi bulan sahil şeridinde görülen siyah kum, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğanın milyonlarca yıllık aşındırma ve taşıma sürecinin ürünü olan bu kum, dağlardaki madenlerin seller ve akarsular yoluyla denize ulaşması sonucu oluşan ve 20 farklı mineral içeren özgün bir yapıya sahip. Kıyıya vuran Karadeniz dalgalarının etkisiyle incelen ve elverişli boyuta gelen bu kum, yörede 'manyetik siyah kum' ya da halk arasında 'siyah altın' olarak anılıyor.

Mineraller, frekans ve iddialar:

Emekli jeofizik mühendisi Orhan Yiğit (70), yıllara yayılan saha ve laboratuvar çalışmalarında bu kumun içerdiği minerallerin rezonansa girerek yüksek enerji ürettiğini belirtiyor. Yiğit'in aktardığına göre kumun oluşturduğu frekans aralığı 70 bin ile 80 bin arasında ölçülürken, insan vücudunun ortalama frekans değeri 68 bin 500 civarında bulunuyor. Yiğit, bu yakınlıktan yararlanılarak kum banyoları ve kum terapileri uygulandığında özellikle stres, romatizma ve siyatik gibi şikâyetlerde rahatlama görüldüğünü söylüyor. Ayrıca uzun soluklu gözlemlerinde kumun mental ve fiziksel yönden de dinlendirici etkiler bıraktığını ifade ediyor.

Yerel deneyimler ve kullanım şekilleri:

Yiğit, Ünye sahilinin yalnızca kumuyla değil, bir diğer doğal ürün olan manyetik çamuruyla da iddialı olduğunu vurguluyor. Uzun yıllardır uygulanan yöntemler arasında ziyaretçilere kumu üzerinde yarım saat yürümek gibi basit kullanım yönlendirmeleri bulunuyor. Yiğit, manyetik kumdan takı tasarlayan ve üreten atölyelerin de ilçede faaliyet gösterdiğini belirterek, bugüne dek yaklaşık 4 bine yakın kişinin stres, romatizma, siyatik ve iyileşmeyen ameliyat yaraları gibi şikâyetlerinde olumlu bildirimde bulunduğunu aktarıyor.

Yerel halktan Ertuğrul Çiloğlu (45) da her yıl temmuz ve ağustos aylarında ailesiyle Ünye'ye gelip kumdan ve denizden faydalandığını söylüyor. Çiloğlu, bölgenin sunduğu huzur ve dinlenmenin yanı sıra çevresindekilerin de ağrı ve stres yakınmalarında gözle görülür iyileşme rapor ettiklerini belirtiyor ve Ünye'yi 'en şirin ilçe' olarak nitelendiriyor.

Bölge turizmi açısından da dikkat çeken Ünye sahilleri, manyetik kum ve çamurun sunduğu alternatif kullanım biçimleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yerel aktörler kum terapilerinin ve manyetik ürünlerin tanıtımını artırmayı hedeflerken, sağlık ve dinlenme amaçlı gelen ziyaretçiler için basit öneriler uygulamaya konuyor.

Not: Haberde yer alan şifa iddiaları, kaynak kişi beyanlarına dayanmaktadır; tıbbi tavsiye yerine geçmez.

MANYETİK KUMUN ŞİFALARINI ANLATAN ORHAN YİĞİT