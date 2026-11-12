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Melikgazi’den İldem’e eğitimde yeni soluk: Ahmet Ferit Anaokulu açılışa hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi, İldem Gesi Fatih Mahallesi'nde hayırsever iş birliğiyle inşa edilen 4 sınıflı Ahmet Ferit Anaokulu'nda son düzenlemeler yapılıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Melikgazi’den İldem’e eğitimde yeni soluk: Ahmet Ferit Anaokulu açılışa hazırlanıyor

Melikgazi'nin eğitim yatırımı İldem'de son aşamada:

Türkiye’de en çok okul yaptıran belediye unvanını taşıyan Melikgazi Belediyesi, eğitim alanındaki eserlerine bir yenisini daha ekliyor. İldem Gesi Fatih Mahallesi’nde hayırsever iş birliğiyle inşa edilen Melikgazi Belediyesi Ahmet Ferit Anaokulunda çalışmaların büyük bölümü tamamlandı; çevre düzenlemesi ve oyun alanı düzenlemeleri hızla ilerliyor.

projenin fiziksel özellikleri:

Tek katlı, modern mimaride planlanan okul, toplam 500 metrekarelik alana kurulmuş ve 4 sınıflı olarak tasarlandı. Proje, minik öğrencilerin güvenle eğitim alabileceği sınıflar ile neşeyle sosyalleşebilecekleri donanımlı oyun alanlarını bir araya getiriyor. Okulun çevresindeki asfalt çalışmaları tamamlanmış; peyzaj ve oyun parkı düzenlemeleri son rötuşları bekliyor.

başkanın incelemesi ve açıklamaları:

Eğitime verdiği önemi sıkça vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yapımı tamamlanma aşamasına gelen çalışmaları yerinde inceledi. Palancıoğlu, projenin hayırsever katkısıyla hayata geçtiğini belirterek, "Gesi Fatih Mahallemizde, Gesili bir hayırseverimizle birlikte güzel bir anaokulunu hayata geçirdik. Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz ve okul projelerimiz devam ediyor. Şu anda da anaokulumuz tamamlandı, asfaltını yaptık, peyzajı ve oyun parkını yapıyoruz. Yakında buranın da açılışını yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Cenab-ı Allah burada yetişecek gençlerimize hayırlı güzel yazgılar yazsın." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, okulun açılış töreninin çok yakında gerçekleştirileceğini duyurdu. Bölge sakinleri ve veliler, yeni anaokulunun yerel eğitim altyapısına katkı sağlayacağına ve çocuklar için güvenli, donanımlı bir öğrenme ortamı oluşturacağına dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK OKUL YAPTIRAN BELEDİYE UNVANINI ELİNDE BULUNDURAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, EĞİTİM...

TÜRKİYE’DE EN ÇOK OKUL YAPTIRAN BELEDİYE UNVANINI ELİNDE BULUNDURAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, EĞİTİM ALANINDAKİ YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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