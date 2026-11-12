Rize yüksek kesimlerinde karla mücadele: köy yolları yeniden açıldı

çalışmanın kapsamı:

Geçtiğimiz hafta sonu Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok grup köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Yaylası’ndan yukarıda kalan Kale, Yazlık, Sıraköy, Ortayayla ve Ortaklar köylerinin bağlantı yollarında erişim sağlanamadı.

Durumu yakından takip eden Rize İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye iş makineleri sevk ederek kar küreme ve temizleme çalışmaları başlattı. Yapılan müdahale sonucunda kapalı olan tüm güzergâhlar kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

çalışmanın detayları:

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yürüttükleri çalışmalar sırasında yolların temizlenmesi ve güvenli geçişin sağlanmasına öncelik verdi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde, karda mahsur kalma ve ulaşım mağduriyetlerinin önüne geçildiği bildirildi.

yerel tepkiler:

Ortaköy Muhtarı Bekir Altun yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi ve ekiplere teşekkür etti. Altun, "Geçen hafta cumartesi, pazar günü yağan kar sebebiyle Çat’tan yukarı grup yolumuz Kale, Yazlık, Sıraköy, Ortayayla, Ortaklar köyünün yolu kapalı idi. Sağ olsun bugün Özel İdare şefini ve ekibini kutluyorum, şükranlarımı sunuyorum. Makinelerle geldik, yollarımızı açtık. Vatandaşımıza mağduriyet yaşatmadık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hemşin Ortayayla köyünden, Verçenik Yaylası’ndan herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı yol bakım ve temizleme çalışmalarının devam edeceğini, köy yollarında benzer aksaklık yaşanmaması için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti. Bölge halkı ise açılan yollar sayesinde günlük yaşamlarına ve ulaşım ihtiyaçlarına hızlıca dönebildi.

RİZE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN GRUP KÖY YOLLARI, RİZE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU YENİDEN TRAFİĞE AÇILIYOR