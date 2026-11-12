Minikler huzurevinde Atatürk’ü öğrendi, kuşaklararası anlar yaşandı

Denizli’nin Babadağ ilçesinde, Babadağ Merkez Anaokulu öğrencileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek anlamlı bir gün geçirdi. Etkinlik; 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenleri İftar Evrim Sofuoğlu ve Fadime Yurkunç eşliğinde Babadağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

etkinlik kapsamı:

Minikler, huzurevi sakinleriyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı, kazandığı zaferler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin anlatıldığı belgeseli izleme fırsatı buldu. Gösterim ve tanıtım sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda yürütülen "Doğa İçin Masal" projesi kapsamında çalışmalar yapmış olan masal anlatıcısı Fadime Yurkunç çocuklara Atatürk’ü masalsı bir üslupla tanıttı.

kuşaklararası etkileşim ve duygu dolu anlar:

Programda çocuk masalları ve tekerlemeler hem yaşlıların hem de çocukların katılımıyla hep birlikte söylendi. Etkinlik boyunca huzurevi sakinlerinin zaman zaman duygulandığı gözlenirken, minikler büyükleriyle sohbet edip farklı kuşaklardan insanlar arasında sıcak bağlar oluşmasına vesile oldu. Organizasyon, hem eğitimsel bir içerik sundu hem de toplumda kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren bir gün olarak kayda geçti.

DENİZLİ’NİN BABADAĞ İLÇESİNDE HUZUREVİ SAKİNLERİNİ ZİYARET EDEN ANAOKULU MİNİKLERİ, MASAL ANLATICISININ YORUMUYLA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN HAYATINI ÖĞRENDİ