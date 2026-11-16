Eskişehir'de sis tabakası yüksek kesimlerde hayatı ve trafiği zorlaştırdı

Sis kenti örtüyle kapladı

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde yoğunlaşan sis, kentin merkezinden çok yüksek rakımlı noktalarda etkisini gösterdi. Özellikle Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya ve Erenköy mahallelerinde oluşan sis tabakası, görüş mesafesini yer yer metrelerle sınırladı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sürücüler için görüş kısıtlandı:

Sis nedeniyle trafikte ilerleyen araçlar, güvenli seyir için hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Birçok sürücü düşük görüş nedeniyle normal seyrini sürdüremezken, bazı noktalarda trafik akışı yetkililerce kontrollü sağlandı. Sabah işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar da bu koşullar altında zorluk yaşadı; araç içi dikkat ve mesafe korunmasının önemi öne çıktı.

Dron görüntüleri sisin boyutunu gösterdi:

Kent üzerindeki sisin yoğunluğu havadan dron ile kayda geçirildi. Çekilen görüntülerde şehir, adeta bir sis denizinin altından bakılırken, şehrin silüeti zaman zaman bulutlar arasında kayboldu. Görüntüler, sisin kentin yüksek kesimlerinde ne kadar geniş alanı etkilediğini gözler önüne serdi.

Vatandaşlara ve sürücülere yönelik uyarılarda dikkatli olunması, hızların azaltılması ve takip mesafesinin korunması tavsiye edildi. Sis tabakasının çözülmesiyle birlikte normale dönmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR’DE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN YOĞUN SİS, ÖZELLİKLE YÜKSEK KESİMLERDE HAYATI VE ULAŞIMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ