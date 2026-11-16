Aliağa açıklarında durdurulan lastik botta 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı

operasyon ve müdahale:
Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında hareket hâlindeki bir lastik botta düzensiz göçmen bulunabileceğini tespit etti. Mobil kıyı gözetleme aracı DENİZ-357 tarafından bildirimin yapılmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik botları TCSG-907 ve KB-77 sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bot durduruldu ve üzerinde bulunan kişilere ulaşım sağlandı.
göçmen profili ve işlemler:
Yapılan kimlik ve sayım kontrollerinde, toplam 42 düzensiz göçmen tespit edildi. Saptanan uyruk dağılımı şu şekilde oldu: 16 Sudan, 13 Etiyopya, 9 Sierra Leone, 3 Somali ve 1 Eritre vatandaşı. Bu kişiler arasında 4'ü çocuk bulunuyordu.
Karaya çıkarılan göçmenlere sağlık kontrolleri yapıldı ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra hepsi İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili arama-kurtarma ve idari süreçler Sahil Güvenlik koordinesinde sürdürüldü.
ALİAĞA İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA, LASTİK BOT İÇERİSİNDEKİ 4'Ü ÇOCUK 42 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!