Aliağa açıklarında durdurulan lastik botta 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı

operasyon ve müdahale:

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında hareket hâlindeki bir lastik botta düzensiz göçmen bulunabileceğini tespit etti. Mobil kıyı gözetleme aracı DENİZ-357 tarafından bildirimin yapılmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik botları TCSG-907 ve KB-77 sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bot durduruldu ve üzerinde bulunan kişilere ulaşım sağlandı.

göçmen profili ve işlemler:

Yapılan kimlik ve sayım kontrollerinde, toplam 42 düzensiz göçmen tespit edildi. Saptanan uyruk dağılımı şu şekilde oldu: 16 Sudan, 13 Etiyopya, 9 Sierra Leone, 3 Somali ve 1 Eritre vatandaşı. Bu kişiler arasında 4'ü çocuk bulunuyordu.

Karaya çıkarılan göçmenlere sağlık kontrolleri yapıldı ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra hepsi İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili arama-kurtarma ve idari süreçler Sahil Güvenlik koordinesinde sürdürüldü.

ALİAĞA İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA, LASTİK BOT İÇERİSİNDEKİ 4'Ü ÇOCUK 42 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.