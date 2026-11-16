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Kent merkezinde vatandaşla yüz yüze hizmet veren mobil sosyal hizmet aracı

Bayburt'ta Mobil Sosyal Hizmet Aracı Saray Bahçesi'nde vatandaşlara sosyal hizmetler, sunulan destekler ve başvuru süreçleri hakkında birebir bilgi verdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kent merkezinde vatandaşla yüz yüze hizmet veren mobil sosyal hizmet aracı

Mobil Sosyal Hizmet Aracı saray bahçesi'nde

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Mobil Sosyal Hizmet Aracı, kent merkezindeki Saray Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte personel, sosyal hizmet modelleri, sunulan destekler ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi ve doğrudan rehberlik sağladı.

çalışmanın içeriği:

Personel, ziyaretçilerle birebir görüşmeler yaparak talepleri ve soruları dinledi; gerekli yönlendirmeleri sundu. Vatandaşlara hangi hizmetlerin verildiği, desteklere nasıl başvurulacağı ve kurum içi işleyiş hakkında ayrıntılı açıklamalar yapıldı. Uygulama, yerinde danışmanlık ve yönlendirme ihtiyacını karşılamayı hedefledi.

önceki ziyaretler ve takip:

İl Müdürü Salih Köse ile İl Müdür Yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık çalışmaları sahada takip ederek personelden bilgi aldı. Mobil araç daha önce Gökçedere beldesi, Aydıntepe ilçesi ve Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar ile Yazıbaşı köylerinde de faaliyet göstermiş; bu noktalarda da vatandaşlarla bir araya gelinmişti.

Mobil hizmet uygulamaları, erişimi kolaylaştırma ve doğrudan iletişim kurma amacıyla sürdürülecek. Vatandaşlara yerinde sunulan bu tür bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının, ihtiyaç sahibi kişilerin doğru hizmete ulaşmasında önemli rol oynadığı vurgulandı.

MOBİL SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARI KENT MERKEZİNDE SÜRDÜ

MOBİL SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARI KENT MERKEZİNDE SÜRDÜ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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