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Sonbahar yağışları İkizdere Barajı'na can suyu verdi

Aydın Efeler'deki 195 milyon metreküplük İkizdere Barajı, sonbahar yağışlarıyla doluluk oranını yükseltti; çiftçiler ve çevre yerlerin su ihtiyacına nefes oldu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbahar yağışları İkizdere Barajı'na can suyu verdi

İkizdere Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve bölge üreticileri için hayati öneme sahip İkizdere Barajı, sonbahar mevsiminde etkili olan yağışların ardından yeniden can buldu. 195 milyon metreküplük depolama kapasitesine sahip olan barajda su seviyesindeki yükseliş, sulama planları ve içme suyu temini açısından üreticilere umut verdi.

baraj doluluk oranı ve üreticilere etkisi:

Resmi verilere göre, 22 Ekim 2026 itibarıyla İkizdere Barajı'nın doluluk oranı %42 olarak ölçüldü. Son yağışlarla birlikte artış gösteren bu oran, özellikle pamuk, zeytin ve sebze üretimi yapan çiftçiler için kritik önemde. Önümüzdeki günlerde yağışların etkisini sürdürmesi beklendiği için barajın doluluk oranının daha da artması ve sulama sezonu planlarının rahatlaması öngörülüyor.

Aydın genelinde baraj ve gölet dolulukları:

Aydın genelinde 22 Ekim 2026 verilerine göre barajların ortalama doluluk oranı %43 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre (22 Ekim 2025'te %10) yaşanan artış, hesaplara göre yaklaşık %330 oranında gerçekleşti. İl sınırları içindeki 22 göletin ortalama doluluk oranı ise %48 seviyesinde ölçüldü. Bu veriler, bölgedeki su kaynaklarının toparlanmaya başladığını ve yerel ekonomiye olumlu yansıyacak bir seyre işaret ediyor.

İkizdere Barajı'ndaki yükseliş, Aydın ve çevre yerleşimlerin su gereksinimlerinin karşılanmasında kısa vadede rahatlama sağlayacak. Ancak yetkililer, sonraki dönemlerde su yönetimi ve sulama programlarının dikkatle planlanması gerektiği uyarısını sürdürüyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BULUNAN VE ÇİFTÇİLERİN CAN DAMARLARINDAN OLAN İKİZDERE BARAJI...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BULUNAN VE ÇİFTÇİLERİN CAN DAMARLARINDAN OLAN İKİZDERE BARAJI, SONBAHARDA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BEREKETLENİRKEN, BARAJIN DOLULUK ORANI DA ÜRETİCİLERE UMUT OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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