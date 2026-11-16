İklimde söz hakkı isteyen balıkesirli temsilci: Eda Nur Karaca'nın forum çağrısı

Antalya'da 27. Uluslararası Çocuk Forumu'na katılım

Balıkesir Çocuk Hakları İl Komitesi ve Türkiye Çocuk Danışma Kurulu üyesi Eda Nur Karaca, Antalya'da düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu'na katılarak Türkiye'yi temsil etti. Forum, iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkilerini merkezine alarak gençlerin deneyim ve taleplerini doğrudan uluslararası aktörlere iletmeyi amaçladı.

Forumun odağı ve katılımcılar:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde gerçekleştirilen program, 17 ülkeden çocuk ve gençleri bir araya getirdi. Etkinlikte, "Gelecek Kuşakların Hakları: COP31’de Çocukların İklim Liderleri Olarak Güçlendirilmesi" teması işlendi; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve uluslararası temsilciler forumda yer aldı. Karaca'ya program boyunca il komitesi koordinatörü Hüsniye Seda Özgür eşlik etti.

Çocukların talepleri ve çağrısı:

Forum kapsamında çocukların katkılarıyla hazırlanan "Çocukların Eylem Çağrısı", uluslararası basınla paylaşıldı. Katılımcılar, bildiriyi "Bu bizim son mektubumuz değil, ilk kelimemiz" mottosuyla sundu ve iklim politikalarında çocukların daha etkin rol almasının önemini vurguladılar.

Toplantıda, iklim krizinin eğitim, sağlıklı gelişim ve toplumsal güvenlik üzerindeki etkileri tartışıldı; çocukların karar süreçlerinde söz sahibi olması ve geleceklerini doğrudan ilgilendiren kararlarda genç perspektifinin dikkate alınması gerektiği öne çıktı. Karaca ve diğer genç delegeler, görüş alışverişlerinde hem yerel hem uluslararası düzeyde uygulanabilir çözüm önerileri paylaştı.

Forumun sonuç bildirileri ve çocukların sunduğu eylem çağrıları, COP31 gibi uluslararası platformlara taşınması hedefiyle hazırlandı. Katılımcı çocukların sesini görünür kılma çabası, iklim politikalarında nesiller arası adalet ve katılımcı yönetişim taleplerini güçlendirdi.

Balıkesirli temsilcinin etkin katılımı, yerel düzeyde çocuk katılım mekanizmalarının ulusal ve uluslararası süreçlerle ilişkilendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Forum, gençlerin hak ve taleplerinin politika yapımına entegrasyonu konusunda yeni bir adım olarak değerlendirildi.

BALIKESİRLİ EDA NUR KARACA, ULUSLARARASI ÇOCUK FORUMU’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ