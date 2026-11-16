Efeler’de budama seferberliği Adnan Menderes Mahallesi'nde yoğunlaştı

Efeler Belediyesi ekipleri ilçede ağaç bakımını sürdürüyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlar ve sokaklarda yürüttükleri ağaç bakım ve budama çalışmalarını aralıksız şekilde gerçekleştiriyor. Ekipler, olumsuz hava koşullarında kırılarak düşme riski taşıyan dalları önceliklendirerek hem vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyor hem de ağaçların daha sağlıklı gelişimine katkı sağlıyor.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki uygulama:

Bu kapsamda çalışmaların yeni adresi Adnan Menderes Mahallesi oldu. Ekipler özellikle 513, 516 ve 519 sokaklarta yoğunlaştı; kuruyan, zarar görmüş ve tehlike arz eden dallar özenle budandı, ortaya çıkan atıklar temizlenerek sokakların düzenli görünümü sağlandı. Müdahaleler, estetik kaygılar kadar muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla da planlı olarak yürütülüyor.

Vatandaş memnuniyeti ve devam eden program:

Mahalle sakinleri, rüzgarlı ve yağmurlu havalarda endişe ettikleri tehlikeli dalların hızlı biçimde temizlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Efeler Belediyesi, kent estetiğini korumak ve güvenliği artırmak amacıyla budama çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde farklı mahallelerde devam edeceğini bildirdi.

EFELER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARDA VE SOKAKLARDA AĞAÇ BAKIM VE BUDAMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.