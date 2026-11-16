Erzincan trafiğinde yeni sayı: 87 bin 753 kayıtlı taşıt

Erzincan'da kayıtlı taşıt sayısı resmi verilerle açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Erzincan'da ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 87 bin 753 olarak kaydedildi. Kurumun verileri, hem il ölçeğindeki stok büyüklüğünü hem de ülke genelindeki eğilimleri birlikte yansıtıyor.

ülke geneli verileri ve tür dağılımı:

Ekim ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 130 bin 697 olurken, ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 189 bin 866 seviyesine ulaştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların türlere göre dağılımında otomobil yüzde 47,5, motosiklet yüzde 36,4, kamyonet yüzde 10,4, kamyon yüzde 2,2, traktör yüzde 2, minibüs yüzde 0,9, otobüs yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 pay aldı.

TÜİK verileri, ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 18,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 26,8 azaldığına işaret ediyor; bu eğilim il düzeyindeki verilerle birlikte değerlendirildiğinde yerel ve ulusal pazar dinamiklerinin birlikte izlenmesi gerektiğini gösteriyor.

ocak–ekim dönemi, yakıt türleri ve devir işlemleri:

Ocak–ekim döneminde toplam 1 milyon 633 bin 858 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, aynı dönemde 55 bin 184 taşıtın kaydı silindi; böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 578 bin 674 arttı. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 727 bin 317 otomobilin yakıt türü dağılımı yüzde 40,4 benzinli, yüzde 32,1 hibrit, yüzde 19,1 elektrikli, yüzde 7 dizel ve yüzde 1,4 LPG şeklinde gerçekleşti.

Ekim ayında ayrıca 873 bin 545 taşıtın devri gerçekleştirilirken, devir işlemlerinin yüzde 68,3'ünü otomobiller oluşturdu. Bu hareketlilik, ikinci el pazarının hacmini ve araç değişim eğilimlerini ortaya koyuyor.

Erzincan'daki 87 bin 753 kayıtlı taşıt sayısı, il bazında hizmet planlaması, trafik yönetimi ve altyapı yatırımları için temel göstergeler arasında yer alıyor. TÜİK'in yayınladığı bu ayrıntılı veriler, yerel yetkililer ve sektör paydaşları için önceliklerin belirlenmesinde referans oluşturuyor.

ERZİNCAN’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 87 BİN 753 OLDU