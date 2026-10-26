Dolar 49,7621 +0,15%
Euro 55,6994 +0,05%
Bist 11.059,57 -0,52%
Altın Gram 6.448,67 +0,57%
EUR/USD 1,1189 -0,13%
Brent Petrol 110,18 -1,36%
--°

İskenderun'da gece yarısı cam kırılarak banka şubesine girme girişimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kamu bankasına gece cam kırılarak girildi; polis inceleme başlattı, ilk tespitlere göre şüpheli bankadan eli boş ayrıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İskenderun'da gece yarısı cam kırılarak banka şubesine girme girişimi

İskenderun'da gece yarısı cam kırılarak banka şubesine girme girişimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren bir kamu bankası şubesinde gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık girişimi, sabah çalışanların ihbarıyla gün yüzüne çıktı. Olayda cam kırılarak içeri girildi, ancak ilk belirlemelere göre şüpheli bankadan hiçbir şey çalamadan eli boş ayrıldı.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, saldırı gece saatlerinde gerçekleşti ve sabah bankaya gelen personel içerideki hasarı fark ederek durumu emniyete bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde ilk incelemeleri yaptı. Bankaya işlem için gelen vatandaşlar da karşılaştıkları durumu anlattı.

inceleme ve müdahale:

İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı; incelemenin ayrıntıları henüz paylaşılmadı. İlerleyen saatlerde banka çalışanları kırılan camı yenisiyle değiştirdi ve güvenlik önlemleri gözden geçirildi.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği ve ek bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

GECE SAATLERİNDE BANKAYA GELEN ŞAHIS, CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ.

GECE SAATLERİNDE BANKAYA GELEN ŞAHIS, CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de yoğun denetim sonucu bin 762 sürücüye ceza
images

Düzce'de hafta boyu süren uygulamada 49 aranan şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı
images

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalan...
images

Şırnak'ta haftalık operasyon bilançosu: 17 tutuklama, 57 aranan yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Veterinerlikte yeni dönem: iletişim ve halk sağlığı ön planda

Taşköprü'de Derbederler Hamamı kitaplarla buluşacak

Düzce'de yoğun denetim sonucu bin 762 sürücüye ceza

Okuyan, düşünen ve değer katan nesiller için Kitap Kurdu Türkiye lansmanı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026