İskenderun'da gece yarısı cam kırılarak banka şubesine girme girişimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren bir kamu bankası şubesinde gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık girişimi, sabah çalışanların ihbarıyla gün yüzüne çıktı. Olayda cam kırılarak içeri girildi, ancak ilk belirlemelere göre şüpheli bankadan hiçbir şey çalamadan eli boş ayrıldı.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, saldırı gece saatlerinde gerçekleşti ve sabah bankaya gelen personel içerideki hasarı fark ederek durumu emniyete bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde ilk incelemeleri yaptı. Bankaya işlem için gelen vatandaşlar da karşılaştıkları durumu anlattı.

inceleme ve müdahale:

İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı; incelemenin ayrıntıları henüz paylaşılmadı. İlerleyen saatlerde banka çalışanları kırılan camı yenisiyle değiştirdi ve güvenlik önlemleri gözden geçirildi.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği ve ek bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

GECE SAATLERİNDE BANKAYA GELEN ŞAHIS, CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ.