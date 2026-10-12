Eskişehir'de yıldız sporcuların kulüplü ve ferdi rekabeti sonuçlandı

yıldızlar kulüplü takım ve ferdi müsabakaları tamamlandı:

Eskişehir'de düzenlenen organizasyon, 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda yapıldı. Etkinlikte ferdi kategorilerde toplam 24 erkek ve 12 kadın sporcu mücadele etti; erkeklerde 6, kadınlarda 4 takım yarıştı.

ferdi sonuçlar:

Ferdi kadınlarda ilk dört dereceyi alan sporcular şu şekilde belirlendi: Ece Bayraktaroğlu 1'inci, Zeynep Çoban 2'nci, Elif Sümeyye Özmen 3'üncü ve Z. Nida Vardar 4'üncü oldu. Ferdi erkeklerde ise sıralama Kaya Demirel 1'inci, Batıkan Şen 2'nci, A. Mert Filiz 3'üncü ve Batuhan Kıvrak 4'üncü şeklinde gerçekleşti.

takımlar ve organizasyon değerlendirmesi:

Turnuva, kulüpler arası rekabeti öne çıkarırken genç sporcuların performansları da dikkat çekti. Organizasyona katılan takımlar ve sporcuların sonuçları, yerel ligler ve ulusal takip listeleri açısından önem taşıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya paylaşımında "Müsabakalarda dereceye giren sporcularımızı ve takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ESKİŞEHİR'DE 24 ERKEK VE 12 KADIN SPORCUNUN YARIŞTIĞI YILDIZLAR KULÜPLÜ TAKIM VE FERDİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.