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Eskişehir'den masa tenisinde bölge zaferi

Eskişehirli masa tenisçileri Bölgeler Turnuvasında başarı gösterdi; kız takımı 30 takım arasında namağlup şampiyon oldu, birçok sporcu seçmelere kaldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eskişehir'den masa tenisinde bölge zaferi

Eskişehirli sporculardan bölgesel başarı

Eskişehir’i temsil eden masa tenisi sporcuları, düzenlenen Bölgeler Takım ve Ferdi Bölge Yarışmalarında dikkat çekici sonuçlar elde etti. Takım ve ferdi alanlarda gelen dereceler, ilin genç spor potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

takım müsabakalarında:

Takım müsabakalarında 30 takım arasından Eskişehir’in kız takımı namağlup Bölge Şampiyonu olarak öne çıktı. İlin diğer kız takımı ise bölge 4’üncüsü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Bu sonuçlar takım disiplininin ve antrenör çalışmalarının meyveleri olarak değerlendiriliyor.

ferdi müsabakalarda:

Ferdi kategorilerde de önemli başarılar geldi. Kızlarda 86 sporcu arasından ilk 15 içerisine 4 Eskişehirli sporcu girdi; erkeklerde ise 110 sporcu arasında 5 sporcu ilk 15’e girerek Türkiye Milli Takım seçmelerine katılma hakkı elde etti. Bu dereceler, bireysel performansın yanı sıra altyapı çalışmalarının da başarısını yansıtıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde başarılar diliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Eskişehirli sporcular şimdi önlerindeki ulusal müsabakalara hazırlık yapacak; elde edilen bölgesel başarının Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde de sürmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN BÖLGELER TAKIM VE FERDİ BÖLGE YARIŞMALARINDA...

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN BÖLGELER TAKIM VE FERDİ BÖLGE YARIŞMALARINDA ESKİŞEHİR'İ TEMSİL EDEN SPORCULAR ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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