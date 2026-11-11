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Eskişehir'e teknoloji ve tasarım odaklı sanayi vizyonu: ESO 2030

Güven Erdoğan: ESO 2030 ile Eskişehir'i teknoloji, tasarım ve nitelikli insan kaynağıyla katma değeri yüksek üretime taşıyacağız.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

ESO'nin 2030 vizyonu ve Eskişehir'in yol haritası

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Güven Erdoğan, TÜRKONFED, MARSİFED ve ESİAD iş birliğinde, Daha İyi Yargı Derneği’nin desteğiyle düzenlenen "Türkiye’nin Gücüne Eskişehir’in Katkısı" başlıklı Yapısal Reform Çalıştayı’nda şehrin sanayi gücünü ve gelecek hedeflerini anlattı. Erdoğan, Eskişehir sanayisinin Türkiye ekonomisine sunduğu katkıyı ve odanın yol haritasını vurguladı.

eskişehir'in sanayi büyüklüğü ve ihracatı:

Erdoğan, şehrin mevcut ekonomik göstergelerine dikkat çekerek Eskişehir'in güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu belirtti. Buna göre şehirde 1.800’ü aşkın sanayi kuruluşu, yaklaşık 10 milyar dolarlık ciro, 5 milyar dolara yaklaşan ihracat ve 100 bini aşan sanayi istihdamı bulunuyor. Erdoğan, havacılıktan makineye, beyaz eşyadan madenciliğe uzanan sektörel çeşitliliğin Eskişehir'i ülke üretiminde kilit hale getirdiğini söyledi.

eso 2030: teknoloji, tasarım ve yüksek katma değer:

Odanın hedeflerini özetleyen Erdoğan, "ESO 2030 Vizyonumuzun merkezinde, teknoloji geliştiren, tasarım yapan ve dünyayla yarışan bir Eskişehir var" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Model Fabrika girişimi ile verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında yürütülen çalışmaların önemine işaret etti ve odanın CACCI Büyük Oda Kategorisi'nde kazandığı dünya birinciliğinin bu alanlardaki uluslararası başarıyı gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, üniversitelerde üretilen bilginin sanayiyle buluşturulmasının ve gençlerin fikirlerinin ticarileşmesinin öncelikli hedefler olduğunu söyledi. Önceliklerin başında katma değeri yüksek üretim, çevreye duyarlı üretim modelleri ve dijital yetkinliklerin artırılması yer alıyor.

geleceği birlikte planlamak:

Konuşmasında girişimcilerin finansmana, teknolojiye ve pazara erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Şehir Fonu ve üniversite-sanayi iş birliklerinin yeni fikirleri desteklemede kilit rol oynayacağını belirtti. Mesleki eğitim, dijital beceriler ve nitelikli iş gücünün sanayinin dönüşümünde belirleyici olacağına dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca sanayinin gelişimiyle birlikte ulaşım, lojistik, enerji, konut ve sosyal yaşam altyapılarının planlanmasının gerektiğini; yazılım ve tasarım gibi alanların üretimle entegrasyonunun Eskişehir'e yeni fırsatlar sunacağını kaydetti. Konuşmasının sonunda çalıştayı düzenleyen kurumlara teşekkür eden Erdoğan, ortak akılla yürütülecek politikaların Eskişehir ve Türkiye kalkınmasına somut katkı sağlamasını temenni etti.

EKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ GÜVEN ERDOĞAN,

EKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ GÜVEN ERDOĞAN,

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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