Eskişehir'in Necdet Yıldırım sahası yenileniyor

yenileme çalışmaları yerinde incelendi

Eskişehir’de bulunan Necdet Yıldırım Spor Sahasında yürütülen yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje, şehrin spor altyapısını güçlendirmeyi ve gençlere daha modern kullanım şartları sağlamayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı

Çalışmalarda saha zemin düzenlemeleri ve çevre iyileştirmeleri gibi temel müdahalelerin yapıldığı aktarılıyor. Sahanın kullanım kalitesini artırmaya yönelik bu adımlar, hem amatör hem de okul sporlarına doğrudan katkı sunacak.

müdürün incelemesi ve kurum açıklaması

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve devam eden işleri değerlendirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada ise, Eskişehir sporuna katkı sunmak ve gençlerin spora daha iyi şartlarda erişmesini sağlamak amacıyla çalışmaların süreceği bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE BULUNAN NECDET YILDIRIM SPOR SAHASI'NDA YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR.