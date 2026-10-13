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Eskişehirli atletlerin Ankara başarısı cumhurbaşkanlığı yarı maratonunda öne çıktı

Eskişehirli sporcular, 11 Ekim 2026'de Ankara'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nda 1.200 katılımcı arasında genel sıralamada 26'ncı, yaş grubunda 2'nci oldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eskişehirli atletlerin Ankara başarısı cumhurbaşkanlığı yarı maratonunda öne çıktı

Eskişehirli sporculardan dikkat çeken performans

11 Ekim 2026'de Ankara'da düzenlenen ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nda Eskişehirli sporcular önemli dereceler elde etti. Yarış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başlayıp aynı noktada sona erdi ve katılımcılar 21 kilometre, 10 kilometre ile 4,4 kilometre kategorilerinde yarıştı.

yarışın sonuçları ve dereceler:

Eskişehir'den katılan sporcular, toplamda 1.200 kişi arasında genel sıralamada 26'ncı olurken, kendi yaş grubunda 2'nci olarak şehri temsil etti. Bu sonuç, katılımcı yoğunluğu yüksek bir organizasyonda elde edilen dikkate değer bir başarı olarak değerlendirildi.

kurumsal tebrik ve gelecek beklentileri:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kurum açıklamasında performansın hem bireysel hem de şehir adına önemli olduğu vurgulandı ve ilerleyen müsabakalarda daha fazla sporcunun yer almasının hedeflendiği belirtildi.

Organizasyonun formatı ve rotası düşünüldüğünde, Eskişehirli atletlerin gösterdiği performansın antrenman ve hazırlık süreçlerinin başarısını yansıttığı yorumları yapıldı. Yarışın farklı mesafe kategorileri gençler ve yetişkinler için ayrı rekabet alanları sunarken, elde edilen derece şehrin atletizm tabanının güçlülüğüne işaret etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARI MARATONUNA ESKİŞEHİR&#039;DEN KATILAN SPORCULAR BİN 200 KİŞİ ARASINDA GENEL...

CUMHURBAŞKANLIĞI YARI MARATONUNA ESKİŞEHİR'DEN KATILAN SPORCULAR BİN 200 KİŞİ ARASINDA GENEL SIRALAMADA 26'NCI, YAŞ GRUBUNDA İSE 2'NCİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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