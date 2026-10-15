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Eskişehirli genç sporcu Balkan krosunda Türkiye kapısını araladı

Eskişehirli Elif Naz Köseoğlu, 14 Ekim'de Antalya'daki Balkan Kros Millî Takım Seçmeleri'ni kazanarak 7 Kasım'da Bulgaristan'da ülkeyi temsil edecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eskişehirli genç sporcu Balkan krosunda Türkiye kapısını araladı

Eskişehirli sporcu şampiyonlukla çıktı

Eskişehir'den katılan millî sporcu Elif Naz Köseoğlu, Balkan Kros Millî Takım Seçmeleri'nde gösterdiği performansla birinciliği elde etti. Yarışma, 14 Ekim tarihinde Antalya'da düzenlendi.

yarışmanın ayrıntıları:

Seçmelerdeki dereceyle öne çıkan Elif Naz Köseoğlu, mücadele sonrası şampiyonluğunu ilan ederek Eskişehir'in gururu oldu. Yarışma boyunca sergilediği istikrarlı koşular ve sonuçları, onun millî takım adayı olarak öne çıkmasını sağladı.

gelecek temsil ve tebrikler:

Şampiyon olan Elif Naz Köseoğlu, 7 Kasım'da Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiye ve Eskişehir adına yarışacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri sporcu ve antrenörleri tebrik ederek turnuvada başarı diledi.

BALKAN KROS ŞAMPİYONASI MİLLÎ TAKIM SEÇMELERİ&#039;NE ESKİŞEHİR&#039;DEN KATILAN ELİF NAZ KÖSEOĞLU ŞAMPİYON...

BALKAN KROS ŞAMPİYONASI MİLLÎ TAKIM SEÇMELERİ'NE ESKİŞEHİR'DEN KATILAN ELİF NAZ KÖSEOĞLU ŞAMPİYON OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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