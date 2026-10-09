Eskişehirspor 1922 Akşehir galibiyetinin ardından Etimesgut maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor hazırlıklarını hızlandırdı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 6'ncı haftasında oynayacağı Etimesgut SK maçına yönelik antrenmanlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta takım, 1922 Akşehir SK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle lige dönük moral yakaladı.

geçen haftanın yankıları:

3-0'lık sonuç, takımın savunma ve hücum hattında bazı olumlu sinyaller verdi. Teknik ekip, maçın ardından fiziki hazırlık ve taktik çalışmaları programına hız kesmeden devam ederken oyuncuların toparlanma sürecine dikkat ediyor.

maç takvimi ve hazırlıklar:

Eskişehirspor - Etimesgut SK karşılaşması 11 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. Kulüp, bu maça özel idmanlarla sahaya hazır çıkmayı hedefliyor ve hazırlıkların planlı şekilde sürdüğü bildiriliyor.

Takımın lig içindeki konumu ve son maçtan gelen moral, Eskişehirspor'un Etimesgut karşısında da mücadele gücünü artırma çabasını ön plana çıkarıyor. Taraftarlar, 11 Ekim'deki randevuda takımı desteklemek üzere stadyumda buluşmayı bekliyor.

TFF 3. LİG 2. GRUP'TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, ETİMESGUT SK MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI.