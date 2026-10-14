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Eskişehirspor Altay sınavına hazırlanıyor

Eskişehirspor, Etimesgut Spor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 17 Ekim 2026'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay maçına hazırlanıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eskişehirspor Altay sınavına hazırlanıyor

Eskişehirspor Altay maçına hazırlanıyor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 7. haftasında oynayacağı Altay karşılaşması öncesi antrenmanlarını artırdı. Kulüp, hafta içinde yapılan idmanlarla maça tam kadro ve hazırlıklı çıkmayı hedefliyor.

Geçen hafta sonuçları:

Geçtiğimiz hafta Etimesgut Spor ile karşılaşan Eskişehirspor, mücadeleyi 1-1 berabere tamamladı. Bu sonuç takım için puan kaybı anlamına gelse de, teknik ekip kısa sürede toparlanma çağrısında bulundu.

Hazırlık süreci ve maç bilgileri:

Eskişehirspor, Altay maçı hazırlıkları kapsamında saha çalışmaları ve taktik idmanlar yapıyor. Karşılaşma 17 Ekim 2026 tarihinde, saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.

Teknik ekip ve oyuncular, ligin kritik etaplarında alacakları her puanın önemine vurgu yaparak maç gününe kadar hazırlıkları sürdürmeyi planlıyor.

TFF 3. LİG 2. GRUP&#039;TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, ALTAY MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI.

TFF 3. LİG 2. GRUP'TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, ALTAY MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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