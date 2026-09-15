Eskişehirspor rotasını Biga'ya çevirdi

Eskişehirspor bigaspor maçına hazırlanıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligde üçüncü haftada oynanacak Bigaspor deplasmanı için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz hafta Uşakspor ile oynanan maçtan takım 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

hazırlıklar:

Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başladı ve deplasman programını sürdürüyor.

maç bilgileri:

Bigaspor - Eskişehirspor karşılaşması 19 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda oynanacak.

TFF 3. LİG 2. GRUP'TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, BİGASPOR DEPLASMANI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI.