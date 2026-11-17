Thomas Reis Uzungöl'de tahta araba ile gezdi

Thomas Reis, Trabzonspor teknik direktörü, takımının izin gününde soluğu Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü Uzungöl'de aldı. Burada turizmci Mehmet İnan'a ait tahta arabanın direksiyonuna geçerek göl çevresinde kısa bir gezinti yaptı.

Gezinin ayrıntıları:

Reis, yerel bir işletmeciye ait nostaljik tahta arabayla göl çevresinde dolaşırken çevredeki ziyaretçiler ve işletme sahiplerinin ilgisini çekti. Aracın direksiyonuna geçmesi, bölgenin sakin atmosferinde kısa ve samimi bir mola imkanı sundu.

Sosyal medyada paylaşılan an:

Mehmet İnan, gezinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve paylaşımına "Şampiyon yap bizi" temennisini ekledi. Paylaşım, hem yerel takipçiler tarafından ilgiyle karşılandı hem de Reis'in takımına olan bağlılığını gösteren kısa bir an olarak yorumlandı.

Bu ziyaret, yoğun maç takviminden arta kalan zamanda teknik heyetin dinlenme tercihleri ve bölge halkıyla kurulan sıcak ilişki açısından dikkat çekti.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, TRABZON'UN ÇAYKARA İLÇESİNDEKİ DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ UZUNGÖL'DE TAHTA ARABA İLE GEZDİ.