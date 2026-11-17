Futbol zirvesinde yayın gelirleri ve vergi düzenlemeleri ön plana çıktı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da düzenlenen Futbol Zirvesi ve ardından yapılan Kulüpler Birliği toplantısında kulüplerin mali önceliklerini ve beklentilerini ayrıntılı şekilde aktardı. Doğan, naklen yayın ihalesinden elde edilecek gelirin yeniden 500 milyon dolar seviyesine ulaşmasının kulüplerin sürdürülebilirliği için kritik olduğunu vurguladı.

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Kasımpaşa CEO’su Ceyhun Kazancı, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Avrupa ligleri, Türk kulüpleri ve medya kuruluşlarından temsilciler katıldı. Doğan katılımcılara sunum hazırlayan Çağrı ve ekibine teşekkür ettiğini bildirdi.

Naklen yayın ihalesi: Rekabet ve beklentiler

Doğan, kulüplerin yayın ihalesinde ortak beklentisinin daha önce ulaşılan 500 milyon dolar seviyesine dönülmesi olduğunu belirtti. Kulüplerin mali sıkıntılarının derin olduğunu ve bu seviyelerin görülmesinin gerekliliğini ifade etti. Rekabet ortamının oluşmasının gelirleri olumlu etkileyeceğini söyleyen Doğan, Turkcell ve ilgili ekiplerin ihale sürecine getirdiği çalışmalardan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kulüpler Birliği içinde oluşturulan naklen yayın grubu ve ihale komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Doğan, dört büyük kulüp, Göksel Gümüşdağ ve Göztepe'nin de yer aldığı grubun önümüzdeki bir hafta ile on gün içinde yoğun görüşmeler yapacağını bildirdi. Komisyonun federasyon ve ihaleye girecek firmalarla iletişim halinde olduğunu ve teknik değerlendirmeler ile raporlamalar yapıldığını söyledi.

Stopaj düzenlemesi ve altyapı riski

Doğan, stopaj uygulamasına özellikle dikkat çekti ve mevcut vergi oranlarını oransal olarak yüksek bulduklarını ifade etti. Stopaj iadesinin amatör branşlar ve altyapı için hayati önemde olduğunu kaydeden Doğan, bu düzenleme eski haline gelmezse kulüplerin altyapı ve birçok branşı kapatmak zorunda kalacağını söyledi. 4 büyük kulüp başta olmak üzere birçok kulübün faaliyetlerinin bu kolaylaştırıcı düzenlemeye dayandığını vurguladı.

Doğan, geçmişte Cumhurbaşkanlığı talimatıyla yapılan desteğin önemine işaret ederek, konuyu yeniden görüşmek üzere Cumhurbaşkanından randevu talep edeceklerini açıkladı. Amacın, stopaj oranlarının yeniden önceki düzeyine getirilmesi için ricada bulunmak olduğunu belirtti.

Başkan ayrıca düzenlemenin geri dönmemesi halinde başta Anadolu kulüpleri olmak üzere pek çok dalın finansal olarak sürdürülemez hale geleceğini, voleybol, kadın futbolu, basketbol ve akademi gibi bölümlerin ciddi zarar göreceğini söyledi.

Profesyonelleşme, yayın kalitesi ve ulusal vizyon

Doğan, Kulüpler Birliği olarak yayın kalitesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıldığını, çeşitli kurumların görüşlerinin alındığını ve rapor halinde federasyona sunulduğunu aktardı. Profesyonelleşmenin kulüp yönetiminde başarı getireceğine inandığını belirten Doğan, bu alanda yasal düzenlemeler ve kapsamlı çalışmalar gerektiğini, tek taraflı kararlarla çözülemeyecek konular bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her alanda ilerlediğini, futbolda da benzer bir gelişimin mümkün olduğunu söyleyen Doğan, bunun için net bir vizyon ve ısrar gerektiğini belirtti. Kulüpler Birliği'nin rolünün Türk futboluna fayda sağlayacak uygulamaları anlatmak ve hayata geçirmek olduğunu ekledi.

Yayın gelirlerinin artmasının kulüplerin yaşama şansını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Doğan, hedeflenen gelir seviyesine ulaşılmasının zaman alabileceğini ancak Turkcell gibi oyuncuların sürece dahil olmasıyla markanın piyasa değerinin yükseleceğini ve rekabetin geliri artıracağını düşündüğünü söyledi.

Milli takım ve teknik direktör değerlendirmesi de yapan Doğan, A Milli Takım'daki oyunculara destek verilmesi gerektiğini, teknik direktör Sergen Yalçın için ilk iki maç üzerinden genel hüküm vermenin doğru olmadığını ifade etti. Doğan, herkesin bir şansının olduğunu ve Sergen Yalçın'ın takıma vizyon katacağına inandığını belirtti.

Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Doğan, Kulüpler Birliği'nin ihale komisyonu ile naklen yayın grubunun önümüzdeki günlerde yoğun çalışmalarını sürdüreceğini, kulüplerin geri dönüşlerinin alınarak federasyon ve ihaleye girecek şirketlerle görüşmelerin devam edeceğini aktardı. Kulüplerin önceliğinin finansal sürdürülebilirlik ve altyapının korunması olduğu mesajı toplantı boyunca yinelendi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüplerin naklen yayın ihalesinden beklentisinin 500 milyon dolar seviyesine yeniden ulaşmak olduğunu belirterek, "Kulüplerimizin mali sıkıntıları çok büyük ve bu rakamları görmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Doğan, stopaj oranlarının eski haline getirilmemesi durumunda kulüplerin altyapı ve amatör branşlarının ciddi zarar göreceğini ifade ederek, "Eğer bu oranlar eski haline gelmezse bizim altyapımız dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak durumunda kalırız" diye konuştu.