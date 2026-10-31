Esnaftan deprem sonrası dayanışma: 209 dönümlük alanda modern sanayi sitesi planı

Esnafın bir araya gelişi ve arazi alımı:

6 Şubat depremlerinin ardından iş yeri sıkıntısı yaşayan Adıyaman sanayi esnafı, ortak bir çözüm üretmek için örgütlendi. Esnafın öncülüğünde kurulan Adıyaman Yeni Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi aracılığıyla Adıyaman merkez Hasankendi bölgesinde yaklaşık 209 dönümlük arazi satın alındı. Bu satın alma, bölgedeki küçük sanayi yapısının ağır hasar görmesi, artan kira maliyetleri ve iş yeri teminindeki zorluklara yanıt verme amacı taşıyor.

planlanan altyapı ve hedefler:

Kooperatif, arazi üzerinde geniş yollar, modern iş yerleri ve güçlü altyapı ile birlikte yeşil alanlar ve sosyal donatılar içeren bir küçük sanayi sitesi inşa etmeyi hedefliyor. Proje kapsamında ayrıca güneş enerjisi sistemleri, mesleki eğitim alanları ve istihdama doğrudan katkı sağlayacak üretim odaklı atölyeler planlanıyor. Esnaf temsilcileri, yapılan planlamanın yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamayacağını; aynı zamanda geleceğin ticari dinamiklerine uygun, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapı ortaya koymayı amaçladığını vurguluyor.

toplumsal fayda, teşekkür ve destek beklentisi:

Projenin tanıtımında konuşan esnaf adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Salih Genç, 6 Şubat depremlerinin Adıyaman sanayi esnafını olumsuz etkilediğini belirtti. Genç, mevcut sanayi sitesindeki fiziki yetersizlikler, artan kiralar ve iş yeri sıkıntısının esnafı zor duruma soktuğunu ifade etti ve “Gecemizi gündüzümüze katarak, büyük bir emek ve fedakârlıkla Adıyaman Yeni Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimizi kurduk. Birlikte hareket ederek Adıyaman merkez Hasankendi bölgesinde yaklaşık 209 dönümlük bir arazi satın aldık. Şimdi hedefimiz, bu arazi üzerinde Adıyaman’a yakışır, modern, yenilikçi ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen yeni bir küçük sanayi sitesi inşa etmek” sözleriyle projeye dair beklentilerini aktardı.

Genç, projenin yalnızca bireysel çıkar gözetmediğini; esnafın geleceği, gençlerin istihdamı ve şehrin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi amacı taşıdığını belirterek, projenin tamamen kamu yararı gözetilerek başlatıldığını ifade etti. Ayrıca, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecindeki destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman milletvekilleri, vali ve ilgili kamu kurumlarına teşekkür edildi; projenin hayata geçirilmesi için kamu kurumlarından destek beklendiği açıklandı.

Kooperatif yetkilileri, önümüzdeki dönemde proje detaylarını netleştirmek, ruhsat ve altyapı çalışmaları için ilgili kurumlarla görüşmeler yapmak ve esnafın ihtiyaçlarına göre iş yerlerinin dağılımını planlamak üzere adımlar atacaklarını bildirdi. Esnafın ortak çabasıyla başlatılan bu girişim, bölgedeki ekonomik ve sosyal yeniden yapılanma sürecinin önemli bir parçası olarak sunuluyor.

ADIYAMAN’DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN İŞ YERİ SIKINTISI YAŞAYAN SANAYİ ESNAFI, YENİ BİR SANAYİ SİTESİ KURMAK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİ. ESNAF TARAFINDAN KURULAN KOOPERATİF ARACILIĞIYLA 209 DÖNÜMLÜK ARAZİ SATIN ALINARAK YENİ SANAYİ SİTESİ PROJESİ İÇİN İLK ADIM ATILDI.