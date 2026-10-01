Eso'da 2022-2026 döneminin kapanışı ve plaket töreni

Eso'da 2022-2026 çalışma dönemi sona erdi

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 2022-2026 çalışma döneminin son Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Dört yıllık görevin kapanışını simgeleyen toplantıda, Yönetim Kurulu ve Meclis başkanları Meclis üyelerine teşekkürlerini sundu.

başkanların değerlendirmesi:

Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2022-2026 döneminde Meclis çatısı altında ortaya konulan ortak iradeye, yürütülen çalışmalara ve sunulan katkılara dikkat çekerek Meclis üyelerine teşekkür etti. Kesikbaş, geçen dört yıllık süreç boyunca Eskişehir sanayisinin meselelerinin ortak akılla ele alındığını ve odanın çalışmalarına yön veren kararların güçlü bir temsil anlayışı ile şekillendiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Süha Özbay da görev dönemi boyunca paylaşılan sorumluluktan duyduğu memnuniyeti dile getirip emeği geçen Meclis üyelerine teşekkür etti. Özbay, Meclisin yalnızca karar alınan bir yapı olmadığını; sanayicinin sesi, tecrübesi ve ortak iradesinin kurumsal zemine taşındığı bir temsil makamı olduğunu belirtti.

plaket takdimi ve kapanış yemeği:

Toplantı sonunda 2022-2026 döneminde görev yapan Meclis üyelerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Plaketler, Celalettin Kesikbaş ile Süha Özbay tarafından birlikte sunuldu ve yalnızca görev döneminin anısı değil, Eskişehir sanayisi adına üstlenilen sorumluluğun, oda çalışmalarına ayrılan zamanın ve ortak geleceğe verilen emeğin bir nişanesi olarak değerlendirildi.

Plaket töreninin ardından program, Meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen yemekle devam etti. Dört yıllık çalışma döneminin ardından aynı sofrada bir araya gelen üyeler, geride bırakılan dönemin hatıralarını ve ortak yürütülen çalışmaların önemini paylaştı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI’NIN (ESO) 2022-2026 ÇALIŞMA DÖNEMİNİN SON MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.