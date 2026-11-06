ESOGÜ'de lösemili çocuklara umut ve neşe

ESOGÜ'de hafta boyunca moral etkinlikleri:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında tedavi gören çocuklar için bir dizi moral etkinliği düzenledi. Doktor Mustafa Çamkoru Ortaokulu öğrenci ve velilerinin katılımıyla gerçekleşen programda şarkılar, tiyatro gösterimi ve masal anlatımı gibi renkli sunumlar yer aldı.

sevgi ve dayanışmanın önemi:

Programın açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, löseminin uzun ve sabır isteyen bir süreç olduğuna dikkat çekti. Gümüşsoy, etkinliğin amacını minik yüreklerin mücadelesine ortak olmak, umudu büyütmek ve çocukların tebessümüne vesile olmak olarak tanımladı. Konuşmasında tıbbın sunduğu imkanların ötesinde en büyük şifa kaynağının sevgi, moral ve güçlü bir dayanışma olduğunu vurguladı.

Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünite Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Zeynep Canan Özdemir ise çocukların hastane sürecinde sosyal hayattan kopmamalarının önemine dikkat çekti. Özdemir, amaçlarının yalnızca tedavi etmek olmadığını, aynı zamanda çocukların eğitim ve oyunla normal yaşantılarına devam etmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Hastane sınıfı öğretmenlerinin desteğiyle çocukların eğitimlerine devam ettikleri ve uygun ortamlarda oyun oynamalarına imkân tanındığı ifade edildi.

müzik, tiyatro ve gönüllü desteği:

Etkinlikte üniversite kulüpleri ve gönüllü ekipler sahne aldı; gençlerin müzik performansları, tiyatro gösterileri ve masal saatleri çocuklara neşe getirdi. Atölye Sobe ekibi ile Eskişehir'in Masalcıları programda yer alırken, sahnede şarkılar seslendiren Seda Meriç de çocukların mutluluğuna ortak oldu. Hastanede düzenlenen programa ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı temsilcileri, hastane yönetimi, sağlık personeli, öğretmenler, aileler ve çocuklar katıldı.

Program, tedavi sürecindeki çocukların yalnız olmadığını hissetmelerine ve toplumun farklı kesimlerinin dayanışma içinde olduğunu göstermeye odaklandı. Etkinlikler, hem çocukların moralini yükseltmeyi hem de ailelere güçlü bir destek ağı sunmayı amaçladı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ BİLİM DALI’NIN EV SAHİPLİĞİNDE, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN MORAL ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.