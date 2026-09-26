Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Esogü'de sağlıklı yaşam semineri kadına yönelik şiddetle mücadeleyi öne çıkardı

ASHİM ile ESOGÜ iş birliğiyle düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler' seminerinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve destek hizmetleri ele alındı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Esogü'de sağlıklı yaşam semineri kadına yönelik şiddetle mücadeleyi öne çıkardı

Seminerin düzenlenmesi ve konusu:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHİM) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen eğitim semineri, Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler başlığı altında gerçekleştirildi.

Program, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Modüler Seminer Programı kapsamında düzenlendi; eğitimi il müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacılar Hande Üner ve Melike Yavuz verdi.

Katılım ve temsilciler:

Seminere öğrencilerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dönmez, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fesun Koşmak ve akademisyenler katıldı.

Yoğun katılımın olduğu programda, ilgili konulara ilişkin bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına yer verildi.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ (ASHİM) TARAFINDAN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ...

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ (ASHİM) TARAFINDAN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİNDE "SAĞLIKLI YAŞAM VE GÜVENLİ İLİŞKİLER" KONULU EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

EBYÜ rektörü Kuyrukluyıldız kentte öğrencilerle buluştu
images

Başyayla'da yeni iki derslikli okul hizmete girdi
images

Terörsüz Türkiye bölgesel kalkınmayı hızlandırabilir
images

Barü'nün yeşil atılımı: UI GreenMetric 2026'da 169'uncu sıraya yükseldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı