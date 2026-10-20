Dolar 49,5574 -0,01%
Euro 55,6364 +0,09%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.598,04 -0,46%
EUR/USD 1,1240 +0,20%
Brent Petrol 109,10 -0,41%
--°

Etimesgut'ta üst geçit asansörüne çarpan EGO otobüsü: 24 yaralı

Ankara Etimesgut'ta 530-1 hattındaki EGO otobüsünün üst geçidin asansörüne çarpması sonucu 24 kişi yaralandı; sürücü kurtarıldı, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 22:50

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 22:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Etimesgut'ta üst geçit asansörüne çarpan EGO otobüsü: 24 yaralı

Etimesgut'ta EGO otobüsünün üst geçide çarpması

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir EGO otobüsünün üst geçidin asansörüne çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay, Erler Mahallesi 2453’üncü Cadde’de saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Kaza anı ve ilk bulgular:

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin asansör bölümüne çarptı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 24 kişinin yaralandığı tespit edildi; otobüs şoförü ise araçta sıkıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan sürücü yeri çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri ve ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

Yetkililer kaza sebebinin belirlenmesi için görgü tanıklarının ifadeleri ve otobüsün teknik incelemesinin yapılacağını bildirdi.

ANKARA&#039;NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE EGO OTOBÜSÜNÜN ÜST GEÇİT ASANSÖRÜNE ÇARPMASI SONUCUNDA MEYDANA...

ANKARA'NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE EGO OTOBÜSÜNÜN ÜST GEÇİT ASANSÖRÜNE ÇARPMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN KAZADA 24 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Narince köyünde asılan 23 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitir...
images

Eğirdir'de belgesiz nakledilen 50 kilogram gümüşi havuz balığı el konuldu
images

Dronla ulaştırılan telsiz Yazılı Kanyon'daki kurtarmada dönüm noktası oldu
images

Şavşat’ta samanlıkta başlayan yangın ahır ve evi etkiledi, söndürme çalışması sü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eyüpsultan'da karanlık operasyon iddiası: asırlık ağaçlar için tepki

Eğirdir'de belgesiz nakledilen 50 kilogram gümüşi havuz balığı el konuldu

Narince köyünde asılan 23 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Dronla ulaştırılan telsiz Yazılı Kanyon'daki kurtarmada dönüm noktası oldu

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi