Etimesgut'ta üst geçit asansörüne çarpan EGO otobüsü: 24 yaralı

Etimesgut'ta EGO otobüsünün üst geçide çarpması

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir EGO otobüsünün üst geçidin asansörüne çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay, Erler Mahallesi 2453’üncü Cadde’de saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Kaza anı ve ilk bulgular:

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin asansör bölümüne çarptı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 24 kişinin yaralandığı tespit edildi; otobüs şoförü ise araçta sıkıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan sürücü yeri çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri ve ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

Yetkililer kaza sebebinin belirlenmesi için görgü tanıklarının ifadeleri ve otobüsün teknik incelemesinin yapılacağını bildirdi.

ANKARA'NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE EGO OTOBÜSÜNÜN ÜST GEÇİT ASANSÖRÜNE ÇARPMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN KAZADA 24 KİŞİ YARALANDI.