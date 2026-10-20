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Zonguldak'ta Gemiciler Mahallesi'nde tüfekle bulunan kişinin ölümü araştırılıyor

Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde eşi işe gidince odasında tüfekle vurulmuş bulunan evli ve iki çocuk babası B.T. için emniyet inceleme başlattı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak'ta Gemiciler Mahallesi'nde tüfekle bulunan kişinin ölümü araştırılıyor

Zonguldak'ta Gemiciler Mahallesi'nde tüfekle vurulmuş halde bulunan kişi

Edinilen bilgilere göre, Gemiciler Mahallesi'ndeki evde sabah saatlerinde bulunan kişinin kimliği B.T. olarak belirlendi. Evli ve iki çocuk babası olan B.T., eşi işe gittikten sonra odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Olay yeri incelemesi ve ilk adımlar:

İhbar üzerine olay yerine gelen Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelere başladı. Ekipler, bulguları kayda alıp soruşturmayı başlattı.

Soruşturmanın yönü ve beklenen tespitler:

Olayın intihar olup olmadığı henüz bilinmiyor; nedenine ilişkin kesin değerlendirme yapılacak adli ve kriminal incelemelerin ardından netleşecek. Emniyet ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Resmi mercilerden gelecek açıklamalar ve inceleme sonuçları doğrultusunda olayla ilgili bilgiler güncellenecek.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI GEMİCİLER MAHALLESİ’NDE BİR KİŞİ, EVİNDE TÜFEKLE VURULMUŞ...

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI GEMİCİLER MAHALLESİ’NDE BİR KİŞİ, EVİNDE TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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