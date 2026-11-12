Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

ETÜ beden eğitimi öğretmenliği programı akreditasyonla eğitim çıtasını yükseltti

Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, SPORAK değerlendirmesini geçerek 23 Eylül 2026–23 Eylül 2028 döneminde akredite edildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ETÜ beden eğitimi öğretmenliği programı akreditasyonla eğitim çıtasını yükseltti

etü spor bilimleri fakültesi programı ulusal akreditasyon aldı:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, ulusal düzeyde gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak akreditasyon belgesi aldı. Değerlendirmeyi yürüten kurul, programın eğitim ve yönetim uygulamalarını inceledi ve gerekli kriterlerin sağlandığını tespit etti.

Değerlendirmeyi gerçekleştiren kurum, Spor Bilimleri Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) olarak belirtildi. Yapılan resmi değerlendirme sonucunda programın akreditasyonunun 23 Eylül 2026 - 23 Eylül 2028 tarihleri arasında geçerli olması kararlaştırıldı.

değerlendirmenin kapsamı ve elde edilen sonuçlar:

Akreditasyon sürecinde programın müfredatı, akademik kadro yeterliliği, öğrenci-öğretim ilişkileri ve idari yapılanma gibi alanlar ele alındı. SPORAK’ın kriterlerine uygun bulunan uygulamalar ve eğitim kalitesine dair bulgular, programın iki yıllık akreditasyonla ödüllendirilmesinde belirleyici oldu.

Bu sonuç, programın yalnızca uygulamalı spor başarısı ile değil, aynı zamanda akademik standartlar ve eğitim kalitesiyle de değerlendirildiğini gösteriyor. Akreditasyon, programın ulusal standartlara uygun eğitim sunduğunun resmi bir göstergesi olarak kayda geçti.

rektörün değerlendirmesi ve geleceğe dönük hedefler:

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akreditasyon başarısına ilişkin yaptığı açıklamada üniversitenin spor alanındaki gelişimini yalnızca müsabaka sonuçlarıyla sınırlamadıklarını vurguladı. Çakmak, üniversitenin ÜNİLİG müsabakalarında üst üste Türkiye şampiyonluğu elde etmesinin sportif başarının bir işareti olduğunu, akreditasyonun ise eğitim kalitesi ve akademik gelişimin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Rektör Çakmak, programın akreditasyon sürecine katkı sunan Spor Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrencilere teşekkür etti ve üniversitenin sporun hem uygulama hem de bilimsel eğitim boyutunda gelişimini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti. Akreditasyonun, kurumun eğitim çıtasını koruma ve yükseltme yönündeki çabalarını destekleyeceği mesajı paylaşıldı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI, SPOR BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU (SPORAK) TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK İKİ YIL SÜREYLE AKREDİTE EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hastane üst geçidinin ihmali Bilecik'te yürüme hakkını kısıtlıyor
images

Köy okulunun dersleri zeytin dalında: öğrenciler uygulamalı eğitimle üretime kat...
images

Kışın sessiz tehdidi: karbonmonoksit uykuda fark edilmiyor
images

Köy okulunda eğitim bahçesiyle zeytin seferberliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Casper'in Excalibur G915 ve G870 kapak mekanizması 100 bin çevrimi sorunsuz tamamladı

Damarsal sertleşme sorunlarında cerrahi dışı yaklaşım: ESWT ile ne beklenmeli

Köy okulunun dersleri zeytin dalında: öğrenciler uygulamalı eğitimle üretime katılıyor

Galatasaray yoğun fikstürde lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir döneme giriyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi