ETÜ beden eğitimi öğretmenliği programı akreditasyonla eğitim çıtasını yükseltti

etü spor bilimleri fakültesi programı ulusal akreditasyon aldı:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, ulusal düzeyde gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak akreditasyon belgesi aldı. Değerlendirmeyi yürüten kurul, programın eğitim ve yönetim uygulamalarını inceledi ve gerekli kriterlerin sağlandığını tespit etti.

Değerlendirmeyi gerçekleştiren kurum, Spor Bilimleri Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) olarak belirtildi. Yapılan resmi değerlendirme sonucunda programın akreditasyonunun 23 Eylül 2026 - 23 Eylül 2028 tarihleri arasında geçerli olması kararlaştırıldı.

değerlendirmenin kapsamı ve elde edilen sonuçlar:

Akreditasyon sürecinde programın müfredatı, akademik kadro yeterliliği, öğrenci-öğretim ilişkileri ve idari yapılanma gibi alanlar ele alındı. SPORAK’ın kriterlerine uygun bulunan uygulamalar ve eğitim kalitesine dair bulgular, programın iki yıllık akreditasyonla ödüllendirilmesinde belirleyici oldu.

Bu sonuç, programın yalnızca uygulamalı spor başarısı ile değil, aynı zamanda akademik standartlar ve eğitim kalitesiyle de değerlendirildiğini gösteriyor. Akreditasyon, programın ulusal standartlara uygun eğitim sunduğunun resmi bir göstergesi olarak kayda geçti.

rektörün değerlendirmesi ve geleceğe dönük hedefler:

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akreditasyon başarısına ilişkin yaptığı açıklamada üniversitenin spor alanındaki gelişimini yalnızca müsabaka sonuçlarıyla sınırlamadıklarını vurguladı. Çakmak, üniversitenin ÜNİLİG müsabakalarında üst üste Türkiye şampiyonluğu elde etmesinin sportif başarının bir işareti olduğunu, akreditasyonun ise eğitim kalitesi ve akademik gelişimin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Rektör Çakmak, programın akreditasyon sürecine katkı sunan Spor Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrencilere teşekkür etti ve üniversitenin sporun hem uygulama hem de bilimsel eğitim boyutunda gelişimini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti. Akreditasyonun, kurumun eğitim çıtasını koruma ve yükseltme yönündeki çabalarını destekleyeceği mesajı paylaşıldı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI, SPOR BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULU (SPORAK) TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK İKİ YIL SÜREYLE AKREDİTE EDİLDİ.