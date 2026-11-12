Dolar 50,2531 +0,05%
Euro 55,8469 +0,17%
Bist 11.808,58 +1,22%
Altın Gram 6.401,62 -0,96%
EUR/USD 1,1090 +0,00%
Brent Petrol 93,48 +0,78%
--°

Tost dükkanında sayaç oyunu: 10.00'da tutturana ücretsiz yemek

Diyarbakır Kayapınar'da Emrah Aksu, iş yeri önüne koyduğu dijital sayacı 10.00'da durduranlara tostlarını ücretsiz veriyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tost dükkanında sayaç oyunu: 10.00'da tutturana ücretsiz yemek

dijital sayaçla 10.00'da durduranlara ücretsiz tost

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir tost işletmesi, önüne koyduğu dijital sayaçla müşterilerine oyunlaştırılmış bir fırsat sunuyor. İşletmeci Emrah Aksu tarafından yerleştirilen sayaç, 10.00'da durdurmayı başaranlara ücretsiz yemek veriyor.

uygulamanın işleyişi:

Mekan, tost siparişi öncesi müşterilerin sayacı durdurmasına izin veriyor. Sayaç ekranı 10.00 değerine getirildiğinde müşteriler yemeklerini yiyip herhangi bir ücret ödemeden ayrılıyor. Uygulama, özellikle öğrenciler arasında ilgi görüyor ve dükkâna gelen gençler sipariş öncesi 10'u tutturmaya çalışıyor.

sahibinin değerlendirmesi:

Emrah Aksu, uygulamayı şöyle anlattı: Dijital sayaç uygulaması birçok ilde var. Ben de işletmenin önüne koydum, öğrenciler çok ilgi gösteriyor. Sayacı 10.00'da durduranlar herhangi bir ücret ödemiyor.

Uygulama, hem müşteri trafiğini artırıyor hem de dükkânın dikkat çekmesini sağlıyor; işletme sahibi, özellikle öğrenci yoğunluğunun bu yaklaşımı canlandırdığını belirtiyor.

DİYARBAKIR&#039;IN KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR İŞLETME, İŞ YERİNİN ÖNÜNE KOYDUĞU DİJİTAL SAYACI &#039;10.00&#039;DA...

DİYARBAKIR'IN KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR İŞLETME, İŞ YERİNİN ÖNÜNE KOYDUĞU DİJİTAL SAYACI '10.00'DA DURDURANA ÜCRETSİZ YEMEK VERMEYE BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnönü'de endüstri meslek lisesi bahçesinde 100 fidanla gelecek için nefes
images

Bağış kumaşlar atölyede hayata döndü
images

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde millî teknoloji atölyesi öğrenci kulüpleri...
images

Bilecik'te sosyal hizmetlerde koordinasyon ve hizmet kalitesi öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozüyük operasyonunda araçtan çıkan büyük uyuşturucu miktarı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde millî teknoloji atölyesi öğrenci kulüplerine uygulamalı destek sunuyor

Restoran emeğini görünür kılacak ödül: Yemeksepeti'nin 'Lezzetin Efsaneleri' gecesi

Üniversiteliler Küre'de 561 yıllık Hoca Şemseddin camisinin izini sürdü

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi