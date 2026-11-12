Tost dükkanında sayaç oyunu: 10.00'da tutturana ücretsiz yemek

dijital sayaçla 10.00'da durduranlara ücretsiz tost

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir tost işletmesi, önüne koyduğu dijital sayaçla müşterilerine oyunlaştırılmış bir fırsat sunuyor. İşletmeci Emrah Aksu tarafından yerleştirilen sayaç, 10.00'da durdurmayı başaranlara ücretsiz yemek veriyor.

uygulamanın işleyişi:

Mekan, tost siparişi öncesi müşterilerin sayacı durdurmasına izin veriyor. Sayaç ekranı 10.00 değerine getirildiğinde müşteriler yemeklerini yiyip herhangi bir ücret ödemeden ayrılıyor. Uygulama, özellikle öğrenciler arasında ilgi görüyor ve dükkâna gelen gençler sipariş öncesi 10'u tutturmaya çalışıyor.

sahibinin değerlendirmesi:

Emrah Aksu, uygulamayı şöyle anlattı: Dijital sayaç uygulaması birçok ilde var. Ben de işletmenin önüne koydum, öğrenciler çok ilgi gösteriyor. Sayacı 10.00'da durduranlar herhangi bir ücret ödemiyor.

Uygulama, hem müşteri trafiğini artırıyor hem de dükkânın dikkat çekmesini sağlıyor; işletme sahibi, özellikle öğrenci yoğunluğunun bu yaklaşımı canlandırdığını belirtiyor.

DİYARBAKIR'IN KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR İŞLETME, İŞ YERİNİN ÖNÜNE KOYDUĞU DİJİTAL SAYACI '10.00'DA DURDURANA ÜCRETSİZ YEMEK VERMEYE BAŞLADI.