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Borçka'da imeceyle kış hazırlığı: türküler eşliğinde yufka ve erişte yapılması

Artvin'in Borçka ilçesinde kadınlar, türküler eşliğinde imeceyle hamur yoğurup yufka, silor, erişte ve börek hazırlıyor; dayanışma öne çıkıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Borçka'da imeceyle kış hazırlığı: türküler eşliğinde yufka ve erişte yapılması

Borçka'da imeceyle kış hazırlığı: türküler eşliğinde yufka ve erişte yapılması

Artvin’in Borçka ilçesinde kadınlar, sonbaharla birlikte kışlık yiyeceklerini hazırlamak için bir araya geliyor. İmece usulüyle gerçekleştirilen çalışmalarda yufka, silor, erişte, makarna ve börek için hamurlar yoğurulup açılıyor; hazırlık süreci sohbet ve yöresel ezgilerle renklendiriliyor.

Hazırlık süreci:

Gün genellikle sabahın erken saatlerinde başlıyor. Kadınlar büyük hamur teknelerinde hamuru dinlendiriyor, ardından tahta masalarda oklavalarla ince yufkalar açıyor. İş, odun sobasının verdiği sıcak ortamda yürütülüyor; bazıları hamur yoğururken, diğerleri yufka açıp erişte ve makarna kesiyor. Çalışma sırasında söylenen yerel şarkılar ve türküler, hem ritmi belirliyor hem de emeğe ortak bir ruh kazandırıyor.

Toplumsal dayanışma ve kuşaktan kuşağa aktarım:

Hazırlıklar, yalnızca yiyecek üretimi değil aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin ve kültürel bilginin aktarıldığı bir süreç. Kadınlar sırayla her evin kışlık ihtiyacını tamamlamak üzere toplanıyor; herkesin rolü paylaşılmasıyla işler hızla ilerliyor. Hazırlanan ürünler kış aylarında tüketilmek üzere saklanırken, imece geleneği ile yöresel bilgiler ve ezgiler gelecek kuşaklara aktarılıyor. Bu ortak çalışma, köy içi dayanışmayı güçlendiren önemli bir sosyal ritüel olmayı sürdürüyor.

ARTVİN’DE KADINLAR, ŞARKILAR VE TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE HAMUR YOĞURUP YUFKA AÇARAK İMECE USULÜYLE...

ARTVİN’DE KADINLAR, ŞARKILAR VE TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE HAMUR YOĞURUP YUFKA AÇARAK İMECE USULÜYLE KIŞLIK YİYECEKLERİNİ HAZIRLIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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