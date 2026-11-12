Oğlunun adını taşıyan fırınla 13 ekmekten günde yüzlerce ekmeğe uzanan girişim

Bandırma'da el emeğiyle büyüyen bir fırın

Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde yaşayan kadın girişimci Emine Adıcan, yaşadığı büyük acıyı üretime dönüştürerek örnek bir girişimcilik hikâyesi yazdı. Henüz 10 yaşındayken kaybettiği oğlu Onurun anısını yaşatmak amacıyla evde başlayan köy ekmeği üretimi, yıllar içinde profesyonel bir işletmeye dönüştü.

Başlangıç ve dönüm noktası:

İlk etapta evinde günde 13 ekmek üreterek işe başlayan Adıcan, hazırladığı ekmekleri apartmanları dolaşarak ve semt pazarlarında satarak müşterilere ulaştırdı. Artan talepler üzerine 2012 yılında işi ticari boyuta taşımaya karar verdi ve bu amaçla KOSGEB desteğine başvurdu.

Doğanpınar'daki ahırını üretim alanına dönüştürerek gerekli düzenlemeleri yapan Adıcan, Tarım Müdürlüğü onaylarını da alarak toprak fırını üretim sürecine dahil etti. Daha sonra TKDK destekleriyle Edincik'te iki parseli birleştirerek bugünkü fırınını kurdu.

Üretim, çeşit ve geleneksel yöntemler:

Evde küçük bir üretimle başlayan süreç, yapılan yatırımlar ve artan taleplerle önce 50, ardından 100 ve 250'ye kadar yükseldi. Bugün işletme günlük olarak yaklaşık 750 ekmek üretebiliyor ve ürünleri Bandırma başta olmak üzere çevre yerleşimler, Erdek ve çeşitli marketlere ulaştırılıyor.

Adıcan, üretimde geleneksel yöntemleri koruyor. İşletmede siyez, çavdar, tam buğday, normal ekşi mayalı köy ekmeği, katlamalı soğuk ekşi mayalı ekmek ve nohut mayalı ekmek gibi çeşitler hazırlanıyor; nohut mayalı ekmek haftanın belirli günlerinde üretiliyor. Pişirimde kullanılan toprak fırın ve ısıtma için tercih edilen zeytin dalları ve çalı çırpı gibi doğal malzemeler, ürünün karakterine katkı sağlıyor.

İstihdam ve çalışma düzeni:

Adıcan'ın işletmesinde devamlılık sağlayan 6 kadın çalışan görev yapıyor; gerektiğinde yedek personel desteğiyle üretim sürdürülüyor. Ekmek üretiminin zahmetli süreci nedeniyle mesai genellikle gece saatlerinde başlıyor: akşam hazırlıkları, hamur hazırlama ve mayalanma süreçleri takip edilip sabah satışa hazır hale getiriliyor.

İşletmesine verdiği isim de hikâyenin en özel ayrıntılarından biri. Oğlu Onur'un hatırasını yaşatmak için fırına Onurum Hasköy Ekmekleri adını veren Adıcan için bu isim, hem bir işletme adı hem de umudun simgesi oldu. Eşinin ve ailesinin desteğini arkasına alan girişimci, zaman içinde üretimini artırarak bugün bölgesinde dikkat çeken bir işletme haline geldi.

Adıcan'ın hikâyesi, küçük bir ev üretiminden doğru desteklerle nasıl büyüyen bir işletme ortaya çıkabileceğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Apartmanları dolaşarak sattığı 13 ekmeğin yerini, bugün yüzlerce ekmek üreten ve başkalarına iş imkânı sağlayan bir fırın aldı; bu süreç, Bandırma'da kadın girişimciliğine ilişkin dikkat çekici bir başarı öyküsü olarak kayda geçmiş durumda.

EMİNE ADICAN